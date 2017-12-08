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Ekonomi

Kamu personeli olmayan sağlık çalışanları da kadro istiyor

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- KAMU Personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Altunyurt, Türkiye genelinde 850 bin kişinin kadroya alınacağını, kamu personeli olmayan ancak kamuda sağlık çalışanı olarak çalışan 5 bin kiş

08 Aralık 2017 16:48

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- KAMU Personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Altunyurt, Türkiye genelinde 850 bin kişinin kadroya alınacağını, kamu personeli olmayan ancak kamuda sağlık çalışanı olarak çalışan 5 bin kişinin bu kapsama alınmamasına tepki gösterdi.
Siirt\'in Pervari ilçesine bağlı Doğanlar Köyü Aile Sağlığı Merkezi acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve aynı zamanda Kamu Personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (KADASED) Başkan Yardımcısı olan Fatma Altunyurt, 6 yıldan beri köyde görev yaptığını söyledi. 7 yıldır da kamuda sağlık personeli çalışanı olarak hizmet verdiğini ancak kamu personeli olmadığı için kendilerine kadro verilmediğini söyleyen Altunyurt, \"7 yıldan beri kamuda sağlık hizmeti veriyorum ama hala kamu personeli olamadım. Benim gibi çalışan yaklaşık 5 bin kişi var. Bunun için Van, Samsun, Erzincan, Siirt ve Antalya\'da çalışan arkadaşlarla sosyal medya üzerinden görüşerek bir dernek çatısı altında toplanma kararı aldık. KADASED derneğini kurduk, merkezimiz Van\'dadır. Her birimiz farklı sendika üyesiyiz. Ben de 6 Kırıkkaleli\'yim, ailem de Ankara\'da yaşıyor ama, 6 yıldan beri Pervari Doğanlar Köyü\'nde görev yapıyorum\" dedi.
Amaçlarının sendika farkı gözetmeden özlük haklarını almak olduğunu belirten Altunyurt, \"Her birimiz farklı sendika üyesi olmamıza rağmen çok ciddi yol katettik. Öncelikle Türkiye genelinde imza kampanyası başlattık. TBMM dilekçe komisyon başkanlığına dilekçelerimizi teslim ettik. Toplu sözleşme öncesi yetkili sendika ile şahsi görüşmeler değil, 5 bin kişi adına gittik. Yine aynı şekilde dosyamızı ilettik. Lakin görüşmelerimiz yine hüsranla bitti. Ama vazgeçmedik. Şu an emsal kararlar ile hukuk danışmanları ile mevzuat eksikliklerini biraraya getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an sendikaların desteği ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarını temsil edecek olan derneğimizi kurduk ve çalışmalarımız başladı. 4 ay önce ki Ankara ziyaretimizde sayın Sağlık Bakanımız\'a randevu talebimize henüz cevap alamadık. Taşeronlar için yapılan düzenlemede, yine ve yeniden asıl işi yapan bizler kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve vekil ebe arkadaşlarımız, özlük haklarımızdan mahrum bırakıldık. Aile bütünlüğü bozulan, buna rağmen görevini zor şartlarda, özveri ile gerçekleştiren meslektaslarimiz adına durmak yok, yola devam diyen KADASED ailesi olarak, Çalışma Bakanımız ve Sağlık Bakanımız\'a sesleniyoruz; Biz asıl işi yapan 1\'inci basamak sağlık çalışanları olarak en küçük ama en etkili yapı taşlarına gereken hassasiyeti göstereceğinizi ümid ediyoruz\" diye konuştu.
Bir dönem terör ve şiddet olaylarının yaşandığı Pervari ilçesine bağlı Doğanlar Köyü\'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapmasına rağmen, ebe, hemşire gibi bir çok görevi de yapan Fatma Altunyurt, 2013 yılında, yılın sağlık personeli seçilerek, ödülünü de Ankara\'da düzenlenen bir törenle dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu\'nun elinden almıştı.

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