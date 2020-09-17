Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda gündeme geldi: Sağlık personeline salgın tazminatı verilsin ve ücretleri artırılsın

Salgın nedeniyle ertelenen Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun dün yapılan toplantısında koronavirüs salgınıyla doğrudan mücadele eden personelin ücretinin artırılması ve “salgın tazminatı” verilmesi gündeme getirildi.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gündem salgın ve salgından etkilenen personelin durumu olarak oldu.

Salgın tazminatı ve 'şehit' statüsü

Sağlık personeli temsilcileri toplantıda başta sağlık personeli olmak üzere, koronavirüs salgınıyla doğrudan mücadele eden personelin ücretinin artırılması ve “salgın tazminatı” verilmesi önerisinde bulundu. Ayrıca, koronavirüsten vefat eden bütün personelin ‘şehit’ sayılmasıyla bu enfeksiyonun meslek hastalığı kapsamına alınması istendi.

3600 ek gösterge de konuşuldu

Toplantıda 2018’den bu yana gündemde olan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin en düşük maaş ek göstergesinin 3600’a yükseltilmesi ana tartışma konularından biri oldu. Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, “Biz 3600 ek gösterge kararının hemen yürürlüğe girmesini istedik. Sayın Bakan da ‘Bu söz verilmiş bir konu ancak ne zaman yapılacağına ilişkin imkanlara bakılacak’ dedi. Biz düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda ısrarlı olduk” dedi.

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın pandemiyle ilgili konularda ise ücret ve sosyal haklar verilmesi yanında, öğretmen, din adamı gibi devlet memurlarının da filyasyon ekiplerinde çalıştığını hatırlatarak, filyasyon çalışması yaparken kendi görevlerinden geri kalmanın önlenmesi ve sahadaki kimi yetki ve davranış sorunlarının ortadan kaldırılmasını istediklerini vurguladı. Yalçın, okulların açılışının da ciddi bir stres noktası olduğunu belirterek, bu konuda ilave önlem talep ettiklerini kaydetti.