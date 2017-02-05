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"Kamu parasıyla miting yapılması etik ve hukuki değil"

CHP'li Budak: TRT’nin tarafsızlık ilkesini çiğnemesi ve çiğnemekte ısrar etmesinin hukuki ve etik yaptırımı olacak mıdır?

05 Şubat 2017 23:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, kamu yatırımları için düzenlenen törenlerin miting kampanyalarına dönüştürüldüğünü söyleyerek, “Kamu olanaklarının siyasi hedeflerle ve ölçüsüz şekilde kullanılması, kamu parasıyla miting yapılması etik ve hukuki değildir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, kamu kurumu yöneticilerinin referandum süreci ile ilgili “Evet” kampanyaları yürütmelerinin tartışıldığı bir süreçte, kamu yatırımlarının açılış törenlerinin de mitinge dönüştürüldüğünü, yurttaşlara “Evet” çağrısı yapıldığını kaydetti. 

Osman Çetin BudakBudak, “OHAL bahanesiyle yurttaşların gösteri ve yürüyüş haklarına ölçüsüz sınırlamalar getirildiği bir süreçte, kamu olanakları kullanılarak yapılan törenlerin mitinge dönüştürülmesi etik değildir. Ayrıca, yürütmenin başı olarak Başbakan’ın kamunun olanaklarıyla ‘Evet’ kampanyası yürütmesinin, kamu görevlilerini de hukuk ve etik dışı davranışlara yöneltebilecektir” dedi.  

Seçim ve referandum dönemlerinde “dürüstlük ve tarafsızlık” ilkesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na şikayet edilen kamu görevlisi olup olmadığı, kaç kişi hakkında ne yaptırım uygulandığı konusunda bilgi isteyen Budak, ayrıca kamu kurumlarının ve bürokratların referandum sürecinde tarafsız kalmalarına ilişkin bir önlem alınıp alınmayacağını sordu.

Budak, soru önergesinde şunları sordu:

Halkın elektrik faturaları ve vergileriyle yayın yapan TRT’nin tarafsızlık ilkesini çiğnemesi ve çiğnemekte ısrar etmesinin hukuki ve etik yaptırımı olacak mıdır?

Halkın vergileriyle hizmet veren kamu kurumlarının kamu parasıyla düzenlenen törenlerinin; bir siyasi görüşün mitinglerine dönüştürülmesi; etik midir? Kamu parasıyla miting uygulamalarının önüne geçilecek midir?

Kamu olanaklarının siyasi hedeflerle ve ölçüsüz şekilde kullanılmasının önlenmesi için bir adım atılacak mıdır? Etik kuralların, kamuda hakim kılınması sağlanabilecek midir?”  

 

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