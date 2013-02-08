Kamu lojmanları satılıyor

Maliye Bakanı Şimşek'in talimatı ile kamu lojmanı satışına ÖİB'nin lojmanlarından başlandı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı ile özelleştirmeye ait kamu lojmanlarının satışı başladı.

İlk olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) ait personel ve diğer kamu kuruluşlarının kullandığı lojmanlar ve konutların satışı için start verildi.

Bu çerçevede, özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Gayrimenkul AŞ (eski TEKEL) adına kayıtlı; Ankara'nın Keçiören İlçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi'nde bulunan 15 adet lojman ve 2 kapıcı dairesinin bulunduğu gayrimenkullerin satışı 31 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

İki ayrı blok olarak satılan lojmanların satışından toplamda 2 milyon 736 bin lira gelir elde edildi.

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sümer Holding Anonim Şirketi adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi'nde toplam 16 bin 820 metrekare arazi üzerinde bulunan, 4 blokta 116 lojman ve sosyal tesisler bütün halinde Mart ayı içinde satışa sunulacak.

ÖİB mülkiyetinde bulunan Ankara Oran Sitesinde 10 adet ÖİB personel lojmanı olarak kullanılan daireler ile Ankara'nın Çankaya İlçesi, Güven Mahallesi'nde bulunan 2 bodrum kat zemin kat ve 4 normal katlı binadaki 20 adet daireden oluşan ÖİB personel lojmanının da yakın zamanda satışa sunulması planlanıyor.



Kamunun 236 bin 811 lojmanı bulunuyor



Bütçe verilerine göre, Türkiye genelinde kamuya ait lojman sayısı 236 bin 811. Bu sayı içerisinde genel bütçeli kurumların lojman sayısı 209 bin 684.

2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığı toplantıda da güvenlik birimleri ve Güneydoğu hariç olmak üzere kamu lojmanlarının azaltılması üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı.