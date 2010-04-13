Kamu kurumlarından hangisi ne kadar personel alacak?

T24- T24-

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü sınavla müfettiş yardımcıları alacak. Alımlara ilişkin duyurular 10 ve 11 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlandı.





10 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetenin duyurusuna göre Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere sınavla 7. dereceden, 5 (3 idari, 2 teknik) müfettiş yardımcısı alımında bulunacak.





Yazılı sınav, idari müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için 5 ve 6 Haziran 2010, teknik müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar içinse 6 Haziran 2010 günü Ankara'da yapılacak.

Sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve bu adaylara gönderilecek sınava giriş belgesinde belirtilecek.

İdari müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuracaklar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, teknik müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuracaklar içinse maden, jeoloji, jeofizik, kimya, makine veya elektrik mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmaları şartı aranacak.





Ayrıca ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, idari müfettiş yardımcısı kadrosuna başvuracak adaylar için KPSS 54 puan türünde 85 ve daha yüksek puan almış olmak, teknik müfettiş yardımcılığı kadrosuna başvuracak adaylar içinse KPSS 1 puan türünde en az 90 puan ile birlikte, KPSS Yabancı Dil Testinde en az 42 doğru cevabı bulunmak ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmaları istenecek.





Sınava katılmak için istenen belgeler en geç, 30 Nisan 2010 günü çalışma saati bitimine kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına verilecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.





Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 23 Haziran 2010 günü sınav kurulunca hizmet binasının girişine asılacak ve ayrıca Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

Buna göre yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde gerçekleştirilecek.



TÜRKİYE İŞ KURUMU



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 4 müfettiş yardımcısı alacak.





Türkiye İş Kurumu'nun 11 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede yer alan ilanını göre sınav, 22-23 Mayıs 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.





Başvurular, giriş sınavı duyurusunun Resmi Gazetede yayımı tarihinde başlayıp, 6 Mayıs 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya taahhütlü posta ile yapılacak.





Sınava Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş adaylar katılabilecek.





Ayrıca adaylarda ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2008 veya 28-29 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP 113 puan türünden 75 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar arasında en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak şartı da aranacak. (60'ıncı aday ile aynı puana sahip olan adayların tümü yazılı sınava çağrılacak)





Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların listesi www.iskur.gov.tr internet adresinde de açıklanacak.



100 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Öte yandan Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, sınavla 100 Avrupa Birliği İşleri uzman yardımcısı alacak.





Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bugünkü gazetelerde yer alan duyurusuna göre, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği uyarınca genel idare hizmetleri sınıfında 8'inci dereceli kadroda görev yapmak üzere 100 Avrupa Birliği İşleri uzman yardımcısı alınacak.





Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı giriş yazılı sınavı ve değerlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2010 tarihinde saat 10.00'da test usulünde gerçekleştirilecek.





Adaylar, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak olan sınav giriş belgelerini 5 ve 15 Mayıs 2010 tarihleri arasında www.meb.gov.tr. internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecekler.





Sınava en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su ürünleri ve iletişim fakülteleri ile fakültelerin matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, şehir ve bölge planlama bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakültelerden mezun olanlar katılabilecek.





Adaylarda İngilizce, Fransızcı ve Almanca dillerinden birinde KPSD'den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları da (yabancı dil puanı değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurulunun yabancı dil eşdeğerlilikleri tablosuna göre yapılacak) istenecek.





Ayrıca ÖSYM tarafından, 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP8 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmakta sınava katılma şartları arasında.





Başvurular istenen belgelerle birlikte, 30 Nisan 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacak.

Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ve sözlü sınavın tarihi ve yeri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği internet adresinde (www.abgs.go.tr) duyurulacak.



HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALACAK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ulaştırma ve istihkam sınıfları için uzman erbaş alacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının gazetelerde yer alan ilanına göre, ulaştırma sınıfı için araç bakım yardımcısı, araç boyacısı, araç elektrik donanımcısı ve araç kaportacısı ihtisasında Meslek Yüksek Okulları ile meslek liselerinin elektrik, elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, iş makineleri, makine, makine teknolojisi, mekatronik, motor, motorlu araçlar teknolojisi, otomotiv, oto boya ve karoseri, doğrulama teknikerliği, tarım teknolojisi, uçak bakımı ve elektroniği, uçak motorları ile internet adresinde belirtilen diğer bölümlerinden mezun olanlar alınacak.





İstihkam sınıfının elektrikçi, kaynakçı, temel istihkamcı, marangoz, sıhhi tesisatçı inşaat, makine, teknisyen yardımcılığı ihtisaslarına ise Meslek Yüksek Okulu ve meslek liselerinin ahşap teknolojisi, elektrik, elektrik-elektronik teknolojisi, ısıtma ve doğalgaz, hidrolik ve pnömatik, inşaat teknolojisi, iş makinaları, mekatronik, metal işleri, metal teknolojisi, makine, makine teknolojisi, mobilya ve dekorasyon, motor, motorlu araçlar teknolojisi, otomotiv, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, tarım teknolojisi yapıl ile internet adresinden belirtilen diğer bölümlerden mezunlar alınacak.





Ayrıca söz konusu bölümlerinden mezun olmayan lise mezunu adaylardan, mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlarda başvuru yapabilecekler.

Başvurular 16 Nisan 2010 tarihinde saat 12.00'ye kadar yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve diğer başvurular, www.tekok.edu.tr adresinden temin edilebilecek.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINAVLA 50 İTFAİYE ERİ ALACAK

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 8. ve 10. derecelerden kadın veya erkek toplam 50 itfaiye eri alacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının gazetelerde yer alan duyurusuna göre sınav, 5 Mayıs 2010 tarihinde saat 9.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılacak.





Çağrılan adayların sınavlarına 5 Mayıs, bu tarihte bitmediği taktirde 6 Temmuz 2010 tarihlerinde de devam edilecek.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının gazetelerde yer alan duyurusuna göre 50 taban puanı üzerinden KPSSP93 puan türünden Meslek Yüksek Okullarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünden mezun 5, KPSSP94 puan türünden lise, meslek lisesi veya dengi okul mezunlarından ise 45 olmak üzere kadın veya erkek toplam 50 itfaiye eri alınacak.





Adaylar başvurularını, 15 ve 16 Nisan 2010 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar şahsen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapacaklar.





Başvurusunu yapan adaylara kendileri için düzenlenen sınav giriş belgesi 28 Nisan 2010 tarihinden itibaren aynı yerden verilecek.





KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağrılacak adayların listesi ise 26 Nisan 2010 tarihinde www.bursa.bel.tr internet sitesinde yayınlanacak.