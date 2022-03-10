Kamu kuruluşu EÜAŞ'ın iki santrali özelleştirme kapsamına alındı

Zeytinlikler ve doğal alanların ardından, Cumhurbaşkanı kararıyla Marmara Denizi’nin önemli bir bölümü işletme hakkı devri yoluyla özelleştirmeye açıldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, İki ayrı Cumhurbaşkanı kararıyla Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralleri ile bu 2 santralin kullandığı deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı. Santraller ve santrallerin çok değerli arsalarıyla birlikte deniz alanları da işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilecek. Böylece Marmara Denizi'ndeki deniz alanları özel şirketlere devredilmiş olacak. Koordinatlarla belirlenen deniz alanlarını kullanma yetkisi özelleştirmenin ardından devletten çıkıp firmalara geçecek.

Karara göre, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santraline ait Marmara Ereğlisi'nde toplam 21 arazi ve 15 deniz alanı, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim B Santraline ait 5 arazi ve 24 deniz alanı özelleştirecek. Her iki özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.