-KAMU KESİNTİLERİNE PROTESTODA 202 GÖZALTI LONDRA (A.A) - 27.03.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan hükümetin kamu sektöründe geniş çaplı kesintiye gitme planlarını protesto gösterisindeki şiddet olayları devam ediyor. Olaylarda, 202 kişinin gözaltına alındığı, 5'i polis toplam 35 kişinin yaralandığı açıklandı. BBC, Sky gibi haber kanalları, olayların, gün boyu sendikaların yürüttüğü "barışçıl protestodan" farklı olduğunu, "anarşistlerin şiddet olaylarını çıkardığını ve sürdürdüğünü" bildirdi. Sendikaların sabah saatlerinde başlattığı ve koalisyon hükümetini hedef aldığı protesto gösterisine, 250 binden fazla kişi katıldı. Protestocuların Victoria Embankment'ten başlayan yürüyüşü, Hyde Park'ta sona erdi. Ancak sayıları yüzden fazla olduğu belirtilen bir grup, akşamüstü saatlerinde, Piccadilly Meydanı ve çevresinde kalarak buradaki mağazalara, bankalara ve otellere zarar verdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı merkezde, zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polise sopalarla saldıran ve içki şişesi gibi çeşitli cisimler atan grubun Trafalgar Meydanı etrafındaki protestoları devam ediyor. Grup meydanın etrafındaki ara sokaklarda ateş yaktı, polis bölgeyi kordon altına aldı. Olaylar sırasında protestocular, Piccadilly Meydanı'ndaki ünlü "Fortnum and Mason" mağazasına girerek, oturma eylemi düzenledi. Ayrıca Oxford Meydanı'ndaki Topshop mağazası ile Piccadilly'deki Ritz Oteli'nin ve bazı bankaların camları kırıldı. İngiltere'de geçen yıl göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümeti, ülkenin ekonomisinin iyileştirilmesi ve bütçe açığının giderilmesi için kamu sektöründe kesintiye gidilmesinin ve vergi artışının gerekliliğini savunuyor. Kesintiler, işten çıkarmaları da beraberinde getiriyor. Ülkede işsizlik rakamı yüzde 8 ile son 17 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.