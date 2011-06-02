-KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞI BAŞLADI TRABZON (A.A) - 02.06.2011 - Kamuda çalışan yaklaşık 230 bin işçinin beklediği ücret zammı için Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Türk-İş yönetimi Trabzon'da bir araya geldi. Türk-İş Trabzon İl Temsilciliğindeki toplantıya Bakan Yazıcı, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun yanı sıra diğer yetkililer katıldı. Türk-İş, bir süre önce konfederasyona üye 24 sendikanın yetkili olduğu kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Kurulda Petrol-İş, Harb-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, Türk Metal, Demiryol-İş, Şeker-İş, Toleyis, Yol-İş, Tarım-İş, Maden-İş, Genel Maden-İş, Haber-İş ve Tez-Koop-İş sendikalarına yer verildi. 103 işyeri/işletmede çalışan yaklaşık 230 bin işçinin ücret ve sosyal haklarına yapılacak zam miktarı konfederasyon ile hükümet arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek. İş yerlerine özgü talepler ise sendikaların yürütecekleri müzakerelerde değerlendirilecek. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütüleceği kurum ve kuruluşlar arasında birçok bakanlık ve KİT bulunuyor. Toplu iş sözleşmesi yenilenecek kurum ve kuruluşlardan bazıları şöyle: ''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇAYKUR, YURTKUR, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi Darphane ve Damga Matbaası, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BOTAŞ, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Darphane ve Damga Matbaası, TÜBİTAK, İller Bankası, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, TEİAŞ, TEDAŞ, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), TCDD, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Atatürk Orman Çiftliği, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), emniyet kademeleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, aralarında ODTÜ, İstanbul, Ankara, Yıldız Teknik'in bulunduğu bazı üniversiteler ile il özel idareleri.'' Görüşmeler basına kapalı gerçekleştiriliyor.