-KAMU İŞÇİSİNE ZAM ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Türk-İş ile hükümet arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu işçilerine 2011 zammının yüzde 4 artı yüzde 4 olarak belirlendiğini bildirdi. Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile yaptığı ortak basın açıklamasında, kamu işçilerine 2011 yılı için yapılacak ücret zamları hakkında bilgi verdi. Aylık çıplak brüt ücretleri bin 425 liranın altında olan işçilerin aylık çıplak brüt ücretlerine bin 425 lirayı geçmemek üzere 100-150 TL arasında kademeli olarak iyileştirme yapıldığını belirten Çelik, bu iyileştirme sonucunda düşük ücretlilere daha yüksek oranda zam yapılmasının sağlandığını, hükümetin ücretlilerle ilgili genel politikasının da bu istikamette olduğunu söyledi. Çelik, sosyal yardım ödemesinin ise toplu sözleşmenin birinci yılı için aylık brüt 145 TL olarak belirlendiğini, toplu iş sözleşmelerinde yer alan diğer maktu ödemelerde ise ücret zamları oranında artışlar yapıldığını kaydetti. Faruk Çelik, bugün imzalanan bu çerçeve anlaşma protokolünün kamu kurum ve kuruluşlarına, taraflara ve tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.