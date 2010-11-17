-KAMU İŞÇİSİ ENFLASYONA GALİP ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Maliye Bakanlığına göre, kamu işçileri son 15 yılın 9'unda enflasyonun üzerinde ücret artışı alırken, 6'sında enflasyona yenik düştü. Maliye Bakanlığı 2011 yılı Bütçe Gerekçesi'nden derlenen verilere göre, 1996-2010 döneminde KİT'lerdeki ortalama ücret artışı yüzde 5,8 ile yüzde 138,9 arasında gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek ücret artışı yüzde 138,9 ile 1997 yılında alındı. Bunu yüzde 114,2'lik ücret zammıyla 1999 yılı, yüzde 83,2'lik ücret zammıyla da 2000 yılı izledi. İşçi ücretlerindeki en düşük artış ise 2006 yılında yapıldı. Ücretlerin yüzde 5,8 oranında artırıldığı bu yılda enflasyon ise yüzde 9,3 olarak belirlendi. 15 yıllık dönemde enflasyonun da yüzde 53,1 ile yüzde 81,8 arasında gerçekleştiği görüldü. Bu süreçteki en yüksek enflasyonlar ise yüzde 81,8 ile 1997 yılında, yüzde 75,9 ile 1996 yılında, yüzde 71,8 ile de 1998 yılında kaydedildi. -KAMU İŞÇİSİNİN YÜZÜ EN FAZLA 1999'DA GÜLDÜ- Son 15 yıllık dönemde KİT'lerde çalışan işçilerin yüzü en fazla 1999 yılında güldü. 1999 yılında yüzde 53,1'lik enflasyona karşılık, kamu işçileri yüzde 114,2 oranında ücret zammı aldı. Böylece işçi ücretleri reel olarak 61,1 puan artış gösterdi. İşçi ücretlerinin enflasyona göre yüksek arttığı bir diğer yıl da 1997 yılı oldu. Söz konusu yılda enflasyon yüzde 81,8, ücret zammı ise yüzde 138,9 oranında gerçekleşti. Bu şekilde 1997 yılında işçi ücretlerine, enflasyonun 57,1 puan üzerinde ücret artışı yapıldı. Bu dönemde işçilerin enflasyondan en fazla etkilendiği yıl ise 1996 oldu. 1996 yılında yüzde 39,4'lük ücret artışına karşılık, enflasyon yüzde 75,9 olarak gerçekleşti ve ücretlerde reel anlamda 36,5 puanlık bir aşınma meydana geldi. KİT'lerde çalışan işçilerin enflasyonun üzerinde ücret zammı alarak, refah seviyelerinin yükseldiği yıllar 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 ve 2009 yılları olarak belirlendi. Buna karşılık, 1996, 2001, 2002, 2006 ve 2008 yıllarında ücret zamları, enflasyonun gerisinde kaldı. 2010 yılında da ücret artışları yüzde 7,2 olarak tespit edildi. Enflasyonun ise son revize rakamlar çerçevesinde yüzde 7,5 olarak gerçekleşmesi öngörüldü. Bu durumda geçen yıl enflasyonun 7,8 puan üstünde ücret zammı alan kamu işçileri, bu yılı enflasyon mağduru olarak geride bırakacak.