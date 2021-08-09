Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldı

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan kamu sözleşmesinde sona yaklaşıldı. Hükümet ile sendikalar arasında düşük ücretlerin yükseltilmesi ve ücret zammında büyük oranda anlaşıldığı, imzaların bu hafta içerisinde atılacağı belirtildi. Memur ve memur emeklileri için ise hükümet zam teklifini 12 Ağustos Perşembe günü açıklayacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Hak- İş, kamu çerçeve sözleşmesinde asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL’ye çıkarılmasını, ilk altı ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılmasını talep etmişti. İktidar ise ilk teklifinde işçiye birinci altı ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin il olarak brüt 3 bin 577 lira (asgari ücret) ile 3 bin 750 lira arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından reddedilmişti.

Alınan bilgiye göre iktidar, asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin Türk-İş ile Hak-İş’in talebi olan 4 bin 800 TL’ye çıkarılmasına yanaşmadı ancak 4 bin TL’nin üzerinde uzlaşma sağlandı. Bunun dışında tüm ücretlere yüzde 11 civarında zam yapılması konusunda da anlaşmaya varıldığı bilgisi geldi. Halen asgari ücretli işçinin günlük brüt geliri 119 TL. Bu artışlarla günlük ücretin 150 TL’ye yaklaşacağı, düşük ücretli işçilerde artışın yüzde 25-30’a yaklaşacağı, işçi tarafının da bunu kabul ettiği değerlendirmesi yapılıyor.

Bunun dışında taşerondan kadroya geçen işçilerin tayin hakkı yoktu. Bu işçilere tayin hakkı verileceği öğrenildi. Yeni örgütlenmenin olduğu işyerlerinde sosyal hakların artacağı da bildirildi. Son dakikada bir değişiklik olmazsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in üzerinde uzlaşma sağlanan maddeleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götüreceği, sonrasında da bu hafta içerisinde imzaların atılabileceği öğrenildi.