Kamu işçilerine yüzde 12 zam yapıldı

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerine verilecek zam oranını açıkladı.

Bakan Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında 2021-2022 yılı için yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme detaylarını açıkladı.

Buna göre; kamu işçilerine 2021- 2022 yılı için ilk 6 ay yüzde 12 zam verilirken, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı verildi.

Bilgin ayrıca, en düşük ücret alan kamu işçisine 500 TL iyileştirme yapıldığını açıkladı. Bu zamla birlikte kamudaki en düşük ücretli işçinin maaşı 4100 liraya yükselmiş oldu.

Bakan Bilgin, toplu sözleşmeye ilişkin olarak ise "Kamu işçi toplu iş sözleşmesi bence türkiye'nin toplumsal barışına oldukça hizmet verecek bir sözleşmedir. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27,10. Bunun kamuya maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı türk ekonomisi imkanları içinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Sendikalar ne istemişti?

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmiş ancak sendikalar bu teklifi geri çevirmişti.