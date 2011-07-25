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Ekonomi

KAMU İŞÇİLERİNDE MUTLU SON ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 14:05

-KAMU İŞÇİLERİNDE MUTLU SON ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Hak-İş ile hükümet arasında sürdürülen toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Hak-İş'e bağlı kamu işçilerinin 2011 zammının yüzde 4 artı yüzde 4, 2012 zammının yüzde 3 artı yüzde 3 olarak belirlendiğini bildirdi.  Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile ortak basın açıklaması yaptı.  Bu yıl Ocak ayından itibaren Hak-İş ile kamu işveren sendikaları arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlandığını bildiren Çelik, işçilerin 2011 zammının yüzde 4 artı yüzde 4, 2012 zammının yüzde 3 artı yüzde 3 olarak belirlendiğini açıkladı.  Aylık çıplak brüt ücretleri 770 ile bin 100 lira arasında olan işçilere 150 lira iyileştirme yapıldığını kaydeden Çelik, böylelikle yüzde 29'luk bir artış sağlandığını söyledi. Çelik, bin bir ile bin 150 lira arasında ücret alanlara 130 lira, bin 201 ile bin 325 lira arasında ücret alanlara ise 100 liralık iyileştirme yapıldığını söyledi.  Sosyal yardım ödemelerinin ise iş sözleşmesinin birinci yılı için aylık brüt 145 lira olarak belirlendiğini dile getiren Çelik, sözleşmenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlara hayırlı olmasını diledi. 

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