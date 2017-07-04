Kamu işçileri ne istemişti, hükümet ne zam verdi?

200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme dün imzalandı. Başbakan Binali Yıldırım, işçilerin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 7,5, ikinci 6 ay yüzde 5 oranında zam yapılacağını açıkladı. Taşeron işçileri ve geçici işçiler hükümetin gündemi dışında kaldı.

‘Gönül isterdi ki…’



Birgün'de yer alan habere göre, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı törende konuşan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Ciddi bir anlayış içerisinde ve olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri hükümetimizin ve ülkemizin imkânları nispetinde azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Gönül ister ki her şeyin en fazlasını verelim; ancak şunu hepimiz biliyoruz. Bu ülke hepimizin. İmkânlarıyla sorunlarıyla bir olacağız, beraber olacağız ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız.”

‘Memur-işçi arasında taban ücret eşitlenecek’

İki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesinin 2017-2018 yıllarını kapsadığını belirten Başbakan Yıldırım, şu bilgileri verdi: “İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı, ilk 6 ayda yüzde 7,5; ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde. İkinci yıl için birinci yarıda yüzde 3,5; ikinci yarıda yüzde 3,5 olarak kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda ayrıca gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır. Diyelim ki enflasyon bunun üzerinde çıktı, aradaki fark ödenecektir. Bunlar referans artış oranlarıdır.”



Ek ödeneğin bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltildiğini, dolayısıyla yüzde 50 oranında artış gerçekleştiğini söyleyen Yıldırım, “Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır. Bu şekilde düşük ücretli olan çalışanlarımızın imkânı daha da artmış olacaktır. Yapılan bu anlaşmayla en düşük kamu işçisinin maaşı, en düşük memur maaşının altında olmayacak. Eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur ve işçi arasındaki taban ücret böylece eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacak” diye konuştu.



Türk-İş ne istemişti, hükümet ne verdi?



Türk-İş bir buçuk ay önce masaya oturduğunda 2017 yılı için yüzde 18, ikinci yıl için ise enflasyon artı 4 puan zam talep etmişti. Bunun yanında Türk-İş, brüt 2 bin 200 liranın altında ücret alan işçiler için 400 lira, 2 bin 250-2 bin 500 arası brüt ücret alan işçiler için 200 lira, 2 bin 500-2 bin 800 lira arası brüt ücret alan işçilere ise 2 bin 850 lirayı geçmemek şartıyla 100 lira seyyanen iyileştirme istemişti. Ancak brüt ücreti 3 bin liranın altında olan işçilere sadece 90 lira iyileştirme sağlanırken, 2017 yılı için zam oranı da yüzde 7,5+5 kaldı.



Taşeron işçisine kadro unutuldu



Kamuda çalışan taşeron işçilerinin ve 20 bin geçici işçinin kadroya alınması talebi ise hükümetin gündemine dahi giremedi.

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'Siz de rahatlarsınız ülke de rahatlar'

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçilerinin kadro sorununa değindi. Atalay, “Özellikle Sayın Başbakanıma burada ifade etmem gereken iki konu var. Sayın Başbakanım, malumunuz taşeronlarla ilgili konu devam ediyor, çalışmalarınızı biliyorum. Bu taşerondaki arkadaşlarımız devletin çatısı altında olsun. Aradaki aracılara ne veriyorsanız hatta yüzde 10 altını bize verin. Bu taşeronla ilgili problemi bir an evvel çözersek siz de rahatlarsınız, ülke de rahatlar” dedi.

Yılda 5 ay 29 gün çalışan geçici işçilerden de söz eden Atalay, “Önümüzdeki dönem bunu da çözersek özellikle taşeron ve geçici işçilere müjdeli haber veririz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.