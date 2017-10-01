Kamu iradesinde 17 bin 768 kiralık araç kullanılıyor

Hükümet, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP), bir kez daha kamuda taşıt kullanımına sınırlama getirileceğini vadetti. Planda, “kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tüm tedbirler alınacaktır” denilmesinin ardından kamu iradeleri tarafından toplam 17 bin 768 kiralık araç kullanıldığı öğrenildi. Kiralık araçlardan 99’unun makam arabası olduğu belirtildi. Kamu idareleri içerisinde araç kiralamada ilk sırayı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu alıyor.

Ödenen açıklanmadı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakanlık İletişim Merkezi’nden (BİMER) kamu kurumlarındaki kiralık taşıtlar hakkında bilgi istedi. Kiralanan araçlar için aylık toplam kaç lira ödendiğini de soran Emir, araçlardan kaçının makam aracı olduğu hakkında bilgi talep etti. Emir’in bilgi istemine yanıt Maliye Bakanlığı Harcırah ve Taşıt Dairesi Başkanlığı’ndan geldi. Yanıtta, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından 17 bin 768 adet taşıtın kiralama yoluyla kullanıldığı belirtildi. Bu idarelerden sadece 73’ünde araç kiralaması yapılmadığı dile getirildi.

Yanıta göre, araçlardan “makam taşıtı” olarak kullanılanların sayısı ise 99. Yanıtta, kiralık taşıtlar için aylık ne kadar kira bedeli ödendiği, bu taşıtların hangi amaçlar için kullanıldığına dair bakanlıkta bilgi olmadığı bildirildi. Daire Başkanlığı ayrıca en çok taşıt kiralayan kurumların listesini de verdi.

Otomobil sevdalısı kurumların listesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2 bin 955, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2 bin 91, Karayolları Genel Müdürlüğü 2 bin 38, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1680, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1538, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 1302, Sağlık Bakanlığı 516, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 418, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 366, Orman Genel Müdürlüğü 359, Jandarma Genel Komutanlığı 314, Spor Genel Müdürlüğü 292, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 259, Başbakanlık 241, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 211, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 198, Maliye Bakanlığı 186, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 168, İçişleri Bakanlığı 137, Türkiye İstatistik Kurumu 132, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 119, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 118, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 98, Yıldız Teknik Üniversitesi 91, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 83.