Kamu ihalelerine giren patronlar Hazine garantisinden memnun

1 milyar liranın üzerindeki Yap-İşlet-Devret projelerine ve 500 milyon liranın üzerinde sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlara getirilen Hazine garantisi kamu ihalelerine giren patronları mutlu etti. Nahit Kiler uygulamanın dış finansmanda faiz oranlarının düşmesine katkı sağlayacağını dile getirirken İbrahim Çeçen "Finansman bulmanın kolaylaşması açısından yardımcı olacaktır" yorumu yapıyor. Yaşar Aşçıoğlu ise "Zaten devlet için yapılacak bir iş için devlet garantisi doğru bir uygulama" diyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, özel sektörün 1 milyar liranın üzerindeki projelerinde doğan yükümlülüklerinin kısmen ya da tamamen üstlenmesini sağlayacak olan garanti, buna ilave olarak projelerdeki borçların da Hazine tarafından ödenmesi taahhüt ediliyor. Garantilerde sınır 3 milyar lira ile sınırlandırılıyor.

Borçlanmada hazine garantisi uygulaması akıllara ilk olarak 22 milyar Euro büyüklüğündeki üçüncü havalimanı projesini getirdi. Ancak, ihaleyi alan konsorsiyumdanLimak, konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini dile getirdi. Kamu ihalelerinde sıkça boy gösteren diğer şirketlerin patronları ise hazine garanti uygulamasına sıcak bakıyor.

Kiler: Faiz oranını düşürür

Bugüne kadar Aras Elektrik, Denizli metrobüs gibi kamu ihalelerini alan Kiler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler hazinenin yeni garantisini olumlu buldu. Bunun finansman bulmak açısından katkı sağlayacağını dile getiren Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler garanti olmadığı zamanlarda da kredi bulmak konusunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını, şirket teminatı göstererek kredi bulabildiklerini dile getirdi. Ama şimdiden sonra hazine garantisinin bilhassa yurtdışı finansmanda katkısı olacağını ifade eden Kiler "O garantiyi alınca faiz oranlarını da düşürürler. Finansman oranları düşecektir. Ama keşke dış finansman sağlayanlardan önce Merkez Bankası faizleri düşürseydi" dedi. Haziran ayında Doğu Anadolu'da 7 ilin elektriğini dağıtan Aras'ın hisselerini Çalık ile birlikte devralan Kiler orada da proje finansmanı kullandıklarını ifade ederek "Peşin ödemeyi 3-4 Katarlı bankadan kullandık. Orada da 120 milyon dolar kredi için şirket garantisi kullandık. Hazine garantisi bundan sonrası için bizi rahatlatır" diye konuştu.

Çeçen: Finansman bulmayı kolaylaştırır

İstanbul'un üçüncü köprüsünü yapan IC İçtaş'ın patronu İbrahim Çeçen'e göre hazine garantisinin en önemli faydası yabancı finans kuruluşları noktasında hissedilecek. Yabancıların finansman sağlarken çoğunlukla kamu garantisini istemediklerini ifade eden Çeçen hazine garantisinin bu anlamda yardımcı olacağını dile getiriyor. Üçüncü köprüde kendileri için de hazine garantisi olduğunu ana bu garantinin borçlanma konusunda değil köprünün hayata geçmesinin ardından geçecek araç sayısıyla ilgili olduğunu hatırlatan Çeçen, "Borçlanmaya garanti dediğim gibi finansman bulmak açısından kolaylık sağlayacaktır. Olumlu bir adım" dedi. Üçüncü köprü projesi için 7 yerli bankanın oluşturduğu bir konsorsiyumdan kredi kullanılmıştı.

Aşçıoğlu: Devlet garantisinde bir yanlışlık yok

Uygulamanın finansman bulmayı oldukça kolaylaştıracağını dile getiren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu da "Bu garantiye para vermeyecek kurum yok" diyor. Bundan önce şirketin kendi teminatları ile daha önceki projelerini referans sunduğunu ifade eden Aşçıoğlu şöyle devam etti,: "Bu zaten devletin ödeyeceği bir para. Çünkü bu teminat zaten devlete yapılan işe veriliyor. Devletin buna garanti vermesinde bir yanlışlık yok."

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