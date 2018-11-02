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Kamu İhale Kurumu başbakanlık adına ihale açmaya devam ediyor

Diyanet, 'Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı' adını kullandı

02 Kasım 2018 17:43

Kamu İhale Kurumu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından kaldırılan başbakanlık makamı adına ihale açmayı sürdürüyor. 

24 Haziran seçimi sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilerek başbakanlık kaldırıldı. Başbakanlığa bağlı kurumlar ise yapılan düzenlemelerle farklı kurumlara dağıtıldı. Ancak Kamu İhale Kurumu başbakanlığa bağlı olmayan kurumlar adına ihale açmaya devam ediyor. Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre,  seçim öncesinde kararlaştırılan ihalelerin dışında yeni ihaleleler de başbakanlık adına açılmaya devam ediyor. Örneğin eskiden başbakanlığa bağlı olan ancak haziran seçimleri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 14 Kasım'da yapacağı ihale için başbakanlık adına ihaleye çıkıyor.

Seçimden sonra da devam etti

 Seçimden sonra başka kurumlara bağlanmalarına rağmen ısrarla başbakanlık adı altında ihaleler açlıyor.  Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de Cumhurbaşkanlığına bağlanan Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Başkanlık 11 Kasım'da yapacağı “ay ve ufuk gözlem ünitesi kurulumu kapsamında ihtiyaç duyulan malzeme alımı” ihalesi için kurum adı olarak “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı” adını kullandı.

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