Kamu İhale Kurulu yönetimi değişti

Kamu İhale Kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapıldı. Kurul Başkanlığı'na 2012’den beri Kurul üyesi olarak görev yapan Hamdi Güleç getirildi.

Resmi Gazete'nin (RG) bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Güleç dışında yeniden atanan tek kurul üyesi Hasan Kocagöz oldu.

Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı'na Şinasi Candan, üyeliklere de Osman Duru, Erol Öz, Köksal Sarınca, Ahmet İhsan Şatır, Hasan Kocagöz, Mehmet Atasever ve Oğuzhan Yıldız atandılar.

Hamdi Güleç kimdir?

Güleç, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığına geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü.

Güleç, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.