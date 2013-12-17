Kamu İhale Kanunu'nda bir değişiklik daha yapıldı

Kamu İhale Kanunu'nun bir kez daha değiştirildi. Bu kez değişiklik savunma ihalelerine ilişkin olarak yapıldı. Yeni düzenleme sayesinde tek katılımcıyla ihale yapmak mümkün oldu.

Kamu yararına, denetlenebilir-şeffaf ihale hedefiyle çıkarılan Kamu İhale Kanunu’nu birçok kez değiştirildi. Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan ihalelere ilişkin esaslarda oldu.Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, bundan sonra tek istek ile de açık ihale yapabileceği gibi, büyük bütçeler gerektiren AR-GE projeleriyle ilgili ihalelerde de genel esaslar dışına çıkıp ‘değişik tip sözleşme’ düzenleyebilecek.

MSB tarafından Kamu İhale Kanunu Kapsamında yapılacak ihaleleri ilişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı, 20 Nisan 2011 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe girmişti.

Ülke bütçesinin büyük bölümünün aktarıldığı savunma ihalelerine ilişkin esasları düzenleyen bu Esaslarda, sırasıyla 28 nisan 2011, 22 mart 2012 ve 5 eylül 2012 tarihlerinde üç ayrı değişiklik yapılmıştı. Ancak, MSB ihalelerine ilişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı’nda (BKK) dün yeni bir değişiklik daha yapıldı. Böylece aynı esaslarda dördüncü değişiklige gidilmiş oldu.

Adnan Keskin'in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, dünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren BKK’nda, sözkonusu değişiklik için yetkileri kuşa çevrilen Sayıştay’ın görüşünün alındığı bilgisi de yer aldı. MSB İhaleleriyle ilgili Esaslar’daki son değişiklik iki maddeyi kapsadı. İlk değişiklik ile ilk değişiklik ‘Uygulanacak ihale usulleri’ başlıklı 10.maddenin ‘Açık İhale Usülü’ başlıklı (a) bendinde yapıldı. Mevcut bent, bu ihalelerin idari teknik şartname gereklerini karşılayan ‘istekliler’ ile fiyat üzerinden görüşme yapılarak sonuçlandırılacağını düzenliyordu. Dünkü değişiklik ile ‘istekliler’ şartı esnetildi ve ‘istekli/istekliler’ olarak düzenlendi. Buna göre de tek isteklinin katılımıyla da açık ihale düzenlenebilmesine yasal alt yapı oluşturulmuş oldu.

Değişik tip sözleşme

Milli Savunma Bakanlığı’nın Kamu İhale Kanunu kapsamında yapacağı ihalelere ilişkin Esaslar’daki önemli bir değişiklik 28.maddede yapıldı. Maddeye, ilk kez aşağıdaki fıkra eklendi: “AR-GE projelerinde, tedarik konusu işin özelliği nedeniyle, idarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, ayrıntıları ihale dökümanında belirtilmesi kaydıyla değişik tipte sözleşme düzenlenebilir”

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