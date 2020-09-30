Kamu Hastaneleri Genel Müdürü istifa etti

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görevine 30 Mayıs 2019 tarihinde atanan Prof. Dr. Hilmi Ataseven’in görevinden istifa ettiği öğrenildi.

BirGün'de yer alan habere göre Ataseven'in Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevine geri döneceği bildirilirken istifa gerekçesi ise açıklanmadı.

Pandemi sürecinde de Sağlık Bakanlığı içerisinde çok sayıda genel müdürün görevden alındığını veya istifa ettiğini hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Daha önce de Sağlık Bakanlığı içerisinde beş genel müdür görevden alınmıştı. Bakanlık içerisinde kötü yönetilen pandemi süreci nedeniyle sürekli bir günah keçisi aranıyor. Kulislerde bu istifa ve görevden alma dalgasının devam edeceği konuşuluyor” dedi.