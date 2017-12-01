Kamu hastaneleri birliği genel sekreterinin ikizini gören şaşırıyor

Fuat KARS- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın\'ın tek yumurta ikizi mali müşavir Şensel Aşkın, kontrol için gittiği hastanelerde kendisini Rüstem Aşkın sanan çalışanların ilgisiyle karşılaşıyor. Bazı kişileri ikna etmekte zorlandığını belirten Şensel Aşkın, \"İnanmak için yanımda Rüstem\'e telefon açanlar da var\" dedi.

Bursa\'da, yaklaşık 3 yıldır Kamu Hastaneleri Birliği\'nde genel sekreter olarak görev yapan Prof. Dr. Rüstem Aşkın\'ın tek yumurta ikizi mali müşavir Şensel Aşkın, ziyaret veya rahatsızlandığı zaman kontrol için gittiği hastanede gördüğü ilgi karşısında zor anlar yaşıyor. Bazı çalışanların kendisini, ikizi Rüstem Aşkın sandığını belirten Şensel Aşkın, \"Hastaneye gidince, \'Hocam\' diyen çalışanlar, hemen yanıma geliyor. İlgi gösteriyor. \'Ben, Rüstem Bey\'in kardeşiyim\' diyorum, inanmıyorlar. En son yaşadığım olay, çok ilginçti. Rahatsızlanan bir yakınımı hastaneye getirdim. Yoğun bakım ünitesine geldim. Oradaki doktor ve hemşireler, \'Hocam\' diye ayağa kalktılar. \'Ben, Rüstem Bey değilim, kardeşiyim\' dedim, inanmadılar. \'Emin misiniz?\' diye sordular. Sonra da Rüstem\'e telefon açtılar\" dedi.

\'SELAM VERMEDİ, DİYE YAKINMALARINA ÜZÜLÜYORUZ\'

Kardeşi Şensel Aşkın\'a benzerliği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise \"Biri arkadan enseme vurdu. Dönünce, tanımadığım bir kişi ile karşılaştım. Bana \'Ne haber?\' dedi. Kendisini tanımadığımı söyleyince, \'Şensel, beni nasıl tanımazsın?\' diye sorunca, gerçeği anlamış oldum. En fazla yaşadığımız sıkıntılardan biri de tanımadığımız için arkadaşlarımıza selam vermememiz. İnsanların, \'Adam bize selam vermedi, yüzümüze bile bakmadı\' diyerek, yakınmaları kulağımıza geldikçe, üzülüyoruz. Gerçeği anlayınca da bize hak veriyorlar\" diye konuştu.

\'BİZ ÖLDÜK, DİYE FENALIK GEÇİRDİLER\'

Prof. Dr. Rüstem Aşkın, ikiz kardeşi Şensel Aşkın ile yaşadıkları ve unutamadığı bir olayı ise şöyle anlattı:

\"Bir gün Şensel ve ben, araba ile bir yere gidiyoruz. Önümüzde de bir kamyonet, gidiyor. Kamyonetin arkasında 4-5 tane kadın işçi, ayaklarını dışarı doğru sarkıtmışlar. Bu sırada kamyonet sallandı, hepsi birden yere düştü. Şensel ile birlikte koştuk, \'Yardım edelim\' diye. Kadınlar, bir ona bakıyor, bir bana. \'Biz, öldük de Münker ve Nekir melekleri geldi\' diyerek, fenalık geçirdiler.\"



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