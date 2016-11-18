Kamu harcamalarını denetleyen Sayıştay'da usulsüzlük: İzinliyken yol parası, çift yevmiye!..

İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişlerinin Sayıştay’ın 2015 denetim raporu, TBMM adına kamu harcama ve gelirlerini denetleyen kurumdaki bazı usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Rapora göre kimi Sayıştay denetçileri izindeyken dahi yol parası almış, kimisi ise uçak bileti tarihinden bir gün öncesi için harcırah. Sayıştay ise, "Bundan sonra gerekli özen gösterilecektir" dedi.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün TBMM ve Sayıştay’ın 2015 harcamalarına ilişkin dış denetim raporlarına ilişkin inceleme sonuçları milletvekillerinin bilgisine sunuldu. TBMM’ce görevlendirilen İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişlerince hazırlanan Sayıştay Başkanlığı’na ilişkin raporda, şu çarpıcı tespit ve öneriler yer aldı:

Hamal yok, ücreti var

Bazı harcama belgelerinde alınan talep onaylarında alınacak malzemenin nerede kullanılacağına ayrıntılı olarak yazılmadı.

Yerinde denetim amacıyla görevlendirilen meslek mensuplarına, yol masrafı olarak her gün için müstahak oldukları günlük tutarı aşan miktarda taksi ücreti ödendi.



Harcırah Kanunu’na göre yapılan yurt içi geçici görev yolluğu ödemelerinin bazılarında hamal bulunmayan mahallerde yüksek miktarlarda hamal ücreti ödendi.



Yurtiçi geçici görev yolluğu ödeme belgeleri arasında, uzman denetçi olmasına rağmen alması gereken gündeliği o yılın yevmiyesinin 1.5 katı yazıp bunun üzerinden hesaplama yaparak görev yolluğu alma yoluna gidenlere rastlandı.

Sayıştay Başkanlığı’nı temsil etmek üzere yurt dışında bulunan kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılan görevliler için, “Yolculuk gideri, konaklama ve yemek masraflarının karşılanması” göz önüne alınarak, yurtdışı harcırahlarının belli oranda -yüzde 40, yüzde 50 gibi- indirilmek suretiyle görevlendirme yapılmasına rağmen, yurtdışı harcırah ödemesinde gidiş ve dönüş günleri yol yevmiyeleri için normal harcırah miktarlarının da üzerine çıkılarak yüzde 50 fazlasıyla ödeme yapıldığı belirtilerek, yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekiyorsa bu hususun görevlendirme onayında belirtilmesinin gerektiği.



Yurtiçi denetim görevlendirilmeleri kapsamında, denetçiler tarafından düzenlenen bildirimlerin bazılarında, uçak bileti tarihinden bir gün öncesi için günlük yevmiye tahakkuk ettirildiği belirtilerek, fazla alınan yevmiyenin ilgiliden tahsil edilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin uygun olacağı.



Denetimde bulunduğu dönemde denetim görevi ifası sırasında yakınının vefatı nedeniyle izne ayrılan denetçinin, izin kullanmak üzere görev mahallinden ayrıldığı ve bu izin dönüşü tekrar görev mahalline gittiği, bu gidiş gelişler için yolculuk gideri, zorunlu gider ve yolda geçen bir gün için yevmiye aldığı belirtilerek fazla yapılan bu ödemelerin ilgiliden tahsil edilmesinin gerektiği.

Sayıştay’ın savunması!

Sayıştay’ın rapora ilişkin, “üst yönetici” cevabında ise, bazı usulsüzlükler kabul edilirken, bazı işlemler için mevzuat hükümlerine dikkat çekilerek, “aykı-rılık yok” denildi. Kurum “belgesiz, yüksek hamal ücreti” ödemeleri konusunda, mevzuatta belgelendirme öngörülmediğini ve beyanın esas olduğunu kaydetti.

Ödeme emir belgesinde yer alanın 1,5 katı yevmiye ödenmesinin de söz konusu olmadığını belirten Sayıştay, “ödeme aşamasından önce tespit edilerek idare tarafından mevzuata uygun olarak düzeltilip ödendiği, yevmiye tutarının hatalı beyan edilmiş olmasının ilgilinin dikkatinden kaçtığı, herhangi bir kasıt unsurunun bulunmadığını” bildirdi. Sayıştay, uçuş tarihinden bir gün önceki için günlük yevmiye tahakkuk ettirilmesi ve izin sırasında yol gideri ve yevmiye ödenmesi konusunda ise, “Söz konusu ödemenin faiziyle birlikte ilgiliden tahsil edildiğini ve bundan sonra gerekli özenin gösterileceğini” kaydetti.