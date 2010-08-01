-KAMU HARCAMALARDA TEMKİNLİ GİTTİ ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Bu yılın ilk yarısında Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki 50 kamu kurum ve kuruluşundan sadece 3'ü ödeneklerinin büyük çoğunluğunu şimdiden harcarken, geri kalan kuruluşlar ödenekleri doğrultusunda, harcamalarında temkinli gitti. Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ilk 6 ayda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, tüm yıl için 11 milyon 930 bin liralık ödeneği bulunmasına rağmen, başlangıç ödeneğinin 7 katını tüketerek, 82 milyon 680 bin liralık harcamayla rekortmen oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010 yılı için ayrılan 7 milyar 640 milyon 67 bin liralık ödeneğinin yüzde 71,1'ine denk gelen 5 milyar 436 milyon 4 bin lira tutarında harcamada bulundu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da 774 milyon 446 bin liralık ödeneğinin yüzde 58,9'unu kullanarak, 455 milyon 885 bin liralık harcama yaptı. Bunu ödeneğinin yüzde 55,6'sını kullanan Bayın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, 28 milyar 237 milyon 412 bin liralık başlangıç ödeneğinin yüzde 51,9'unu kallanan Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2,6 milyar liralık 2010 yılı başlangıç ödeneğinin yüzde 51,7'sini, Gelir İdaresi Başkanlığı da 1,6 milyar liralık ödeneğinin yüzde 50,8'ini harcadı. Maliye Bakanlığı, 59,8 milyar liralık ödeneğinin yüzde 50,2'sini, Sağlık Bakanlığı, 13,9 milyar liralık ödeneğinin yüzde 45,9'unu kullanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2010 yılı ödeneğinin yüzde 45,1'ini, Dışişleri Bakanlığı yüzde 45'ini, Milli Savunma Bakanlığı yüzde 42,4'ünü, İçişleri Bakanlığı yüzde 37,1'ini, Kültür ve Turizm Bakanlığı yüzde 41,4'ünü, Çevre ve Orman Bakanlığı yüzde 30,6'sını, Hazine Müsteşarlığı da yüzde 45,8'ini tüketti. Diğer taraftan bu yılın ilk yarısında Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin yüzde 43,4'ü, Başbakanlık yüzde 45,2'i, TBMM ise yüzde 43,3'ü oranında harcamada bulundu. -EN TASARRUFLU KURULUŞLAR- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı, harcama oranları düşük kuruluşlar olarak sıralandı. Yılın yarısında 2010 yılı ödeneğinin sadece yüzde 14,8'ini harcayan Devlet Planlama Teşkilatı en tasarruflu kuruluş olarak belirlendi. DPT'yi, 671 milyon 109 bin liralık ödeneğinin yüzde 19,7'sini harcayan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 226,2 milyon liralık ödeneğinin yüzde 23,7'ini kullanan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü takip etti. Ulaştırma Bakanlığı, 1 milyar 792 milyon 902 bin liralık bütçe ödeneğinin yüzde 23,8'sini kullanarak, 427 milyon 142 bin liralık harcamada bulunurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 448,3 milyon liralık ödeneğinin yüzde 25,5'sine tekabül eden 114 milyon 197 bin liralık harcama yaptı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 6 milyar 575 milyon 54 bin liralık ödeneğinin yüzde 26,8'sine denk gelen 1 milyar 760 milyon 165 bin liralık harcama kaydederken, bunu 83 milyon 725 bin liralık ödeneğinin yüzde 27,9'unu harcayan Danıştay, 16 milyon 168 bin liralık ödeneğinin yüzde 29,14'ünü harcayan Anayasa Mahkemesi izledi.