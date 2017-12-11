Kamu görevlileri davası, Aladağ davası ile birleştirildi

Yusuf BAŞTUĞ- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Aladağ ilçesinde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Süleymancılar Cemaati\'ne ait kız yurdu yangını faciasında, haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava ile Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında açılan dava birleştirildi. Sanık sayısının 6\'sı tutuklu 14 kişiye yükseldiği davanın 4\'ncü celsesi bugün görülmeye başlandı.

Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş hayatını kaybetti.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Ara duruşmada sanık Ramazan Dede sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt da yıkıldı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Tutuklu sanıklar, bugün mahkeme salonu küçük olduğu için duruşmanın yapıldığı Kozan Ticaret Odası binasına geniş güvenlik önlemi altında getirildi. Sanıklar jandarmaların arasında duruşmanın yapılacağı salona çıkarıldı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, ilk dava ile Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile Şube Müdürü Davut Gökçeli ile yurtta denetim yapıp rapor hazırlayan görevliler Ramazan Arı, Cihan Ünal, Bayram Aydın ile Mehmet İpek ve zeki Yılmaz hakkında açılan davayı birleştirdi. 2 davanın birleştirilmesiyle birlikte Aladağ davasında sanık sayısı, 6\'sı tutuklu olmak üzere 14 kişiye yükseldi.



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