"Kamu görevlileri 'boş vermeselerdi' Marmaris'te ölümlerin önüne geçilebilirdi"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Anneler Günü kutlaması için Marmaris'e giden midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak "Midibüsü kullanan sürücü hata yaptı, viraja fren yapmadan girdi, belki freni patlaktı, midibüsün teknik eksiklikleri vardı vs. Ama bunca ölümün tek sorumlusu da bunlar değil. Kamu görevlileri 'boş vermeselerdi' bu ölümlerin önüne geçilebilirdi. Bunu da aklımızda tutalım" dedi.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Partili Cumhurbaşkanı dönemine doğru" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

MARMARİS’e giderken yoldan çıkan midibüs kazası ile ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcısı “Midibüsün koltuk kapasitesi 30 kişi olması gerekirken, ölen ve yaralananların toplamı bu rakamı aşıyor” dedi.

Midibüste 34 kişi vardı, ne yazık ki 24 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bu midibüs yola İzmir Buca’dan çıkmıştı, Sakar Beli’nde kontrolden çıktı.

Buca’dan İzmir-Aydın otoyoluna girmiş, Aydın’dan Çine’ye, oradan Yatağan, Bayır, Muğla üzerinden Ula’ya ulaşıp, Marmaris yoluna girmiş olmalı.

Yani yaklaşık 220 kilometre kadar bir yol.

Ve belli ki bu 220 kilometre boyunca hiçbir trafik denetimine takılmamış.

Bu yolu zaman zaman ben de kullanıyorum.

Büyük yerleşim merkezlerinin giriş-çıkışlarında ve yol üzerinde trafik ekipleri hep oluyor.

Ama yaptıkları tek denetim, bir yere saklanıp insanların hız tuzağına düşmelerini beklemek.

Bunun dışında bir denetim yapılmıyor.

Eğer trafik ekipleri, işlerini düzgün yapsalardı, bu midibüsün fazla yolcu taşıdığını görebilirler ve yola devam etmesini engelleyebilirlerdi.

Bu sadece o bölge için geçerli değil.

Kabak lastik kullanan, yasak motorin kullanan şehirlerarası otobüslerin, aşırı ve yanlış yüklenmiş kamyonların, istiap haddinin üzerinde yolcu taşıyan araçların neden oldukları kazalara Türkiye’nin her yerinde rastlıyoruz.

Evet, midibüsü kullanan sürücü hata yaptı, viraja fren yapmadan girdi, belki freni patlaktı, midibüsün teknik eksiklikleri vardı vs.

Ama bunca ölümün tek sorumlusu da bunlar değil.

Kamu görevlileri “boş vermeselerdi” bu ölümlerin önüne geçilebilirdi.

Bunu da aklımızda tutalım.