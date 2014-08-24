'Kamu düzenini bozan' Suriyeliler sınır dışı edilecek

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalarının ardından Suriyeli sığınmacıların karıştığı olayların önlenmesi ve sorunların çözümü amacıyla düzenlenen toplantıda, “kamu güvenliğini bozan Suriyelilerin sınırdışı edilmesi” kararı alındı. Ayrıca Suriyeli dilencilerin kaldırılması amacıyla yerel yönetimlerin devreye girmesi ve gelişigüzel yerlerde kalan Suriyelilerin kamplara yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Savaşın sürmesi nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerle bundan böyle birlikte yaşamanın kaçınılmaz olduğu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapılacak.

Tolga Şardan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın başkanlığında Ankara’da yapılan toplantıda yeni bir eylem planının uygulanması kararlaştırıldı. İlgili bakanlıkların yanı sıra Suriyelilerin yoğun yaşadığı kentlerin valileri ile belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda bazı acil düzenlemelerin yapılması benimsendi. Bu çerçevede, şimdiye kadar katılımları sağlanamayan yerel yönetimlerin Suriyelilerin yaşam olanaklarının sağlanması konusunda devlet kurumlarına yardımcı olması kararı alındı.

Suriyeli mültecilerin, yerel halk üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin düzeltilmesi amacıyla uygulanması öngörülen acil eylem planına göre, öncelikle tepki çeken Suriyeli dilencilerin kaldırılması kararı alındı. Belediyeler, dilencilerin gözönünden kaldırılması sırasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Geliri düşük olduğu için ev kiralayamayan Suriyelerin durumunun da ele alındığı toplantıda, özellikle Gaziantep çevresindeki kentlerde dükkan ve işyerlerini kiralayarak ikâmet eden Suriyeli mültecilerin peyderpey kamplara alınması kararlaştırıldı. Bu amaçla, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oluşturulan yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli kampın kullanılacağı öğrenildi. Bu kampa zor yaşam şartlarında olduğu belirlenen Suriyeliler taşınacak.

Düzeni bozan sınır dışı

Toplantıda, karıştıkları olaylar nedeniyle kamu düzeninin bozulmasına neden olan Suriyeli mültecilerin durumu da değerlendirildi. Bu kapsamda, kamu düzenini bozacak Suriyelilerin sınırdışı edilmesi gündeme gelecek. Valilikler, bu konuda karar alabilecek. Suriyelilerin olumsuzluklara neden olduğu yönünde kamuoyunda yaratılan algının değiştirilmesi amacıyla ilgili devlet kurumları da harekete geçirildi. Savaşın sürmesi nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerle bundan böyle birlikte yaşamanın kaçınılmaz olduğu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapılacak.

Yerel yönetimlerin kontrolüne verilen bir başka uygulama ise, Suriyeli mültecilere yönelik uygulamaların yerel halkla eşit tutulması oldu. Buna göre, belediyeler, özellikle işyeri açma ve çalışma izni alma gibi konularda yerel halkla Suriyeli mültecilere eşit uygulama yapacak.

Bu düzenlemelerin yanı sıra özellikle Suriye’deki rejim ve El Muhaberat ile Türkiye’deki bazı odakların tahrik ettiği belirlenen münferit suçlardan kaynaklanan olayların önüne geçilmesi hedeflendi. Suriyelilerin karıştığı münferit suçlardan yola çıkarak, “genelleme” yapılmasının önlenmesi benimsendi. Fuhuş olaylarının önüne geçilmesi için ailenin korunması uygulaması kullanılmasına karar verildi.

Suça karışma düşük

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada ise, toplantıda yapılan tespitler özetle şöyle sıralandı:

Bugün itibarıyla, geçici barınma merkezlerindeki 218.121 Suriyeli’nin yanı sıra çeşitli illerde 1.127.970 Suriyeli bulunmaktadır.

Geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimiz, Türk halkına olan şükran ve minnetlerlerini her fırsatta dile getirmekte; topluma uyum sağlamak ve rahatsızlık vermemek adına azami dikkati göstermektedir.

Yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konusunda devlet kurumları ve sivil toplum işbirliğiyle mevcut çalışmalar güçlendirilecektir.

Suriyeliler arasında, düşünülenin aksine, adli olaylara karışma ve suç oranı oldukça düşüktür.

Ancak yaşanan herhangi bir olay, ayrımcı bakış açısının etkisiyle kamuoyunda geniş şekilde yankı bulmaktadır.

Tedbirler alındı

Suriyelilerin kayıt altına alınması hususunda önemli ilerleme kaydedilmiş, 740 bin Suriyeli’nin biyometrik kaydı tamamlanmıştır. Kalanların kaydının ise birkaç ay içinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

Dilencilik, fuhuş ya da ikinci evlilikler gibi toplumsal dokuya zarar veren olaylara karşı gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir.

Ülkemizde Suriyeli nüfusun artışı ile birlikte iş ve çalışma hayatında karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar güçlendirilecektir. Haksız rekabete sebep olan her türlü ekonomik faaliyet ve kayıt dışı çalışmaya karşı gerekli önlemler alınacaktır.

Suriyeli çocukların okullaştırılması için yapılan çalışmalar genişletilecek; toplumsal sorunları en aza indirebilmek amacıyla Türkçe öğrenme imkanları artırılarak teşvik edilecektir.

Sokakta yaşayan Suriyeliler tespit edilerek mülki idare ve yerel yönetimlerce geçici barınma merkezlerine yönlendirilmektedir.

Suriyelilere acil ve temel sağlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.