Kamu Denetçiliği Kurumu'na dikkat çeken şikayet başvuruları

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAMU Denetçiliği Kurumu\'na (KDK), son 2 yılda yapılan şikayetler arasında, yüzde 28 ile en çok başvuru, kamu personeli rejimiyle ilgili oldu. KDK\'ye yapılan başvurular arasında, Ankara\'da yaşayan 65 yaşındaki birinin, 65 yaş ve üzeri kişilere tanınan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken, kartını elektronik cihaza okuttuğunda yüksek sesle \'65 yaş ya da 65 yaş üstü\' diye makineden anons yapıldığı, bu anonsun özel hayat kapsamında yer aldığı, kamu kurum ve kuruluşlarında gizli tutulması gerektiği itirazı yer aldı. KDK\'nin arabuluculuğuyla Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü\'nce bu uygulama, \'tek bip\' sesine dönüştürüldü.

KDK\'nin 2017 yıllık raporunda, konularına göre, ikinci sırada yüzde 26.15 ile eğitim, öğretim ve spor, yüzde 11,40 ile çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki şikayetler yer aldı. KDK\'ye yapılan bölgelerarası şikayet başvurularında, geçen yıl en fazla başvurunun, yüzde 27,89 oranıyla Marmara Bölgesi\'nden, en az başvurunun ise yüzde 5,52 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nden olduğu saptandı. İç Anadolu Bölgesi yüzde 23,27, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 12,16, Akdeniz Bölgesi yüzde 10,40, Ege Bölgesi 10,27, Karadeniz Bölgesi 9,70, Güneydoğu Anadolu 5,52 oranlarıyla başvurular arasında yer alırken, yurt dışı 0,43 ve adresi belli olmayan başvurular 0,37 olarak kaydedildi. İllere göre başvuruda ise İstanbul yüzde 17.68 ile ilk sırayı alırken, Kocaeli 1.98 ile son sırada yer aldı.

\'BELİRLİLİK İLKESİ\' VURGUSU

KDK tarafından yapılan değerlendirmelerin ana eksenini, Anayasa\'nın 2\'nci maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden belirlilik ilkesinin oluşturduğu belirtildi. Raporda yer alan yazıda özellikle yazılı ve sözlü sınavlar hakkında, \'\'Bu ilkeye göre yasal düzenlemelerin hem kişi hem idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılabilir, uygulanabilir ve nesnel olması ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gerekmektedir. Belirlilik ilkesi hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan belirli bir kesinlik içinde herhangi bir somut ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağladığını bunların idareye müdahale yetkisini doğurduğu bilmelidir. Kamu hizmetlerin ehil ve yetişmiş kişiler tarafından yürütülmesi için yapılan sınavlar kariyer, liyakat ilkelerine uygun ve tarafsız denetime imkan tanıyacak şekilde yapılması hukuk devletinin sonucudur\'\' denildi.

OTOBÜSTEKİ ANONS SİSTEMİ İPTAL EDİLDİ

KDK\'ye yapılan başvurular arasında, Ankara\'da yaşayan 65 yaşındaki birinin, 65 yaş ve üzeri kişilere tanınan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken, kartını elektronik cihaza okuttuğunda yüksek sesle \'65 yaş ya da 65 yaş üstü\' diye makineden anons yapıldığı, bu anonsun özel hayat kapsamında yer aldığı, kamu kurum ve kuruluşlarında gizli tutulması gerektiği itirazı yer aldı. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü tarafından 65 yaş üstü kişilerin hassasiyeti dikkate alınarak, kart kullanımında 65 yaş üstü anonsu \'tek bip’ sesiyle değiştirildi.

BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI İSTENDİ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden başvuran biri, site içindeki yazlık evinin yakınında bulunan elektrik direğinde baz istasyonu olduğunu belirterek, insan sağlığını olumsuz etkileme potansiyeli nedeniyle yerleşim yakınındaki baz istasyonlarının kaldırılmasına dair talepte bulundu. Baz istasyonlarının kendilerini psikolojik yönden ve aile huzurları açısından olumsuz etkilediğini savunan başvuru sahibi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yer seçim belgesi olmadığını öne sürdüğü baz istasyonun kaldırılmasını istedi. KDK tarafından Muğla Belediye Başkanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü\'ne tavsiyede bulunularak, sorunun çözülmesi için bilgilendirme yapıldı.

GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİNİN SINAV BAŞVURUSU

Yüzde 80 görme engelli öğrencinin başvurusu da dikkat çekti. Öğrenci, YGS öncesi ÖSYM\'ye engelli raporuyla başvurduğunu, sınava özel durumu dolayısıyla tekli salonda, okuyucu kodlayıcı yardımı ile girdiğini; ancak sınav günü görevliler bilgilendirilmediği için kendisine kağıt ve kalem verilmediğini, okuyanların da sorularını akıcı okuyamadığı gerekçesiyle sınav sonucunun kötü geldiğini ileri sürüp, şikayette bulundu. KDK tarafından başvuru üzerine, ÖSYM sistemi ve salondaki kamera kayıtlarının incelenmesi yapıldı. Salon görevlilerinin, ilgili kuralı yanlış yorumlaması nedeniyle görme engelli adaya kalem verilmediği görüldü. ÖSYM tarafından daha sonra ilgili düzenlemelerin yapılması üzerine haziran ayında gerçekleştirilen sınavda kağıt ve kalem kullanması gerektiği belirtildi.



FOTOĞRAFLI