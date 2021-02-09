Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet sayısı yüzde 330 arttı; en çok şikayet Adalet Bakanlığı hakkında yapıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2020 yılına ait verilerini açıkladı. Şikayetleri yüzde 330 arttı. En çok ekonomi, kamu personel rejimi, adalet ve eğitim şikayet edilen konular oldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikâyet başvuruları 2020 yılında, 2019’a göre yüzde 330 arttı. Kuruma 2013 yılından bugüne ulaşan toplam 170 bin 744 şikayetin 90 bin 209’unu, 2020 yılındaki şikâyetler oluşturdu. Sırasıyla Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı en çok şikayet edilen bakanlıklar oldu.

Ekonomi, maliye ve vergi konularında toplam 72 bin 418 şikayet

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kamu kurumlarının hukuka ve hakkaniyete uygunluklarını incelemek, araştırmak ve kurumlara tavsiyede bulunmak amacıyla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’na 2020 yılında toplam 90 bin 209 şikayet başvurusu yapıldı. 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 330 artan şikayet başvuruları en çok ekonomi, maliye ve vergi konularında gerçekleşti. 2019 yılında 20 bin 968 şikayet alan kurumun 2020 yılında aldığı şikâyet sayısı 4,5 kata yakın arttı.

Kurumun, “2019-2020 yılları şikayet başvurularının konularına göre dağılımı listesi” sorunların her geçen yıl derinleştiğini gösterdi. Yurttaşlar ekonomi, maliye ve vergi konularında ombudsmanın kapısını 2020 yılında 2019’a göre yüzde 4 bin 518 kez daha fazla çaldı. Buna göre kuruma, 2020 yılında ekonomi, maliye ve vergi konularında toplam 72 bin 418 şikayet iletildi.

Ekonomi, maliye ve vergi konularını ardından kamu personel rejimi, adalet, milli savunma ve güvenlik ile eğitim-öğretim konuları şikayete en fazla konu edilen konular olarak öne çıktı. Kamu personel rejimine ilişkin 2020 yılında 3 bin 703 şikayet alan idare, adalet ve eğitim konularında ise sırasıyla 3 bin 32 ve bin 813 şikâyet aldı.

En çok şikayet Adalet Bakanlığı hakkında

Hemen her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikayet edilen idareler oldu. Şikayetlerin idarelere göre dağılımında banka ve finans kuruluşları yüzde 76’lık şikayet oranı ile ilk sırada yer alırken Adalet Bakanlığı iki, mahalli idareler üç, üniversiteler dört, Sağlık Bakanlığı beş ve MEB altıncı sıraya yerleşti.