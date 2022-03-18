Kamu Denetçiliği Kurumu’na en çok şikâyet Adalet Bakanlığı hakkında yapıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) faaliyet raporuna göre vatandaşlar geçen yıl en çok Adalet Bakanlığı’ndan şikâyetçi oldu. 2021 yılı faaliyet raporuna göre, Adalet Bakanlığı uygulamalarıyla ilgili 2 bin 568 şikâyet geldi.

Geçtiğimiz yıl toplam 18 bin 843 başvuru yapıldı ve başvurularda en çok Adalet Bakanlığı uygulamalarından şikâyet edildi. Adalet Bakanlığı uygulamaları hakkında 2 bin 568 şikâyet yapılırken onu 2 bin 457 şikâyetle mahalli idareler, 1701 şikâyet ile üniversite ve fakülteler, 1328 şikâyet ile Sağlık Bakanlığı, 1127 şikâyet ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 939 şikâyet ile Sosyal Güvenlik Kurumu izledi.

Konularına göre dağılım yapıldığında; 3 bin 837 şikâyet ile kamu personel rejimi birinci sırada yer alırken onu 3 bin 625 şikâyet ile adalet, milli savunma ve güvenlik, 2 bin 64 şikâyetle eğitim-öğretim, gençlik ve spor, 1839 şikâyet ile ekonomi, maliye ve vergi konuları takip etti.

Ceza infaz kurumları hakkında 1498 şikâyet

Adalet, mili savunma ve güvenlik konularında yapılan şikâyetlerin başında ceza infaz kurumlarında yürütülen faaliyetler yer aldı. Ceza infaz kurumu faaliyetleriyle ilgili 1498 şikâyet yapıldı. Ceza infaz kurumu faaliyetleri hakkında yapılan şikâyetleri 827 şikâyet ile adalet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler, 662 şikâyet ile bilgi edinme hakkı ve dilekçe hakkının kullanımının engellenmesi izledi.

Yüzde 10.22'lik artış

Raporda, çözüme kavuşturulan olay sayısı, “2021 yılına bakıldığında ise toplam çözüme kavuşturulan dosya sayısı 3 bin 160 olup bunların 1928 adedi dostane çözüm kararı ile 1232 adedi ise gönderme kararı ile gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan 2021 yılında dostane çözüm yöntemleriyle çözüme kavuşturulan dosya sayısında, 2020 yılına oranla yüzde 10,22’lik bir artış yaşanmıştır” diye açıklandı. (ANKA)