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Anayasa Mahkemesi: Ombudsmanlık kanunu aynen devam

Anayasa Mahkemesi'nden kamuoyunda 'ombudsmanlık' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu hakkındaki kanunun iptali istemiyle açılan davada ret kararı

28 Aralık 2012 19:10

Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davayı reddetti.

CHP, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun, AB müktesebatından dolayı çıkarıltıldığını ancak AB'nin istediği normları taşımadığını öne sürerek, bazı madde, fıkra ve bentlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, iptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini reddetti.

    
 

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