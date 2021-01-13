Kamu Denetçiliği Kurumu, davayı “yanlış anladı!”: Gergerlioğlu’na bir garip yanıt

Gökçer Tahincioğlu

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, 2018’de, cezaevlerini ziyaret etmek için yaptığı dört ayrı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından yanıt bile verilmemesi nedeniyle şikâyette bulunduğu Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan, ilgisiz bir karar çıktı. Kurum, verdiği kararda, dilekçelere yanıt verilmemesini değil, milletvekillerinin cezaevlerini ziyaret edebilmeleri konusunda Adalet Bakanlığı’na verilen takdir yetkisini uzun uzun tartıştı. Kamu Denetçiliği Kurumu, kararında, bakanlığın mutlak takdir yetkisinin bulunduğunu ve vekillere izin vermek zorunda olmadığını belirtti ve Gergerlioğlu’nun başvurusunu reddetti. Gergerlioğlu’nun asıl başvuru konusu olan, “dilekçeye yanıt verilmemesi” konusunda ise bir karar alınmadı.

Gergerlioğlu, 2018’de, dört ayrı dilekçeyle, Adalet Bakanlığı’na başvurarak, Edirne Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Selahattin Demirtaş, Abdullah Zeydan, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na bulunan İdris Baluken, Kandıra Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Burcu Çelik Özkan İbrahim Ergin Ferhat Encü, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Ahmet Altan, Osman Kavala, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Alparslan Kuytul ile görüşmek için izin istedi.

Yanıt bile verilmedi

Adalet Bakanlığı ise bu dilekçelere olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt vermedi. Gergerlioğlu, bakanlığın bu tutumunu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı ve dilekçe hakkının gereği olarak kendisine yanıt verilmesini istedi. Adalet Bakanlığı’nın, kanunla verilmiş haklar konusunda titiz davranması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, dilekçelerine yanıt verilmemesinin hak ihlali olduğunu savundu. Başvurularına olumlu biçimde, zamanında yanıt verilmesini talep etti.

Dilekçeyi değil başvuruyu tartıştı

Gergerlioğlu’nun başvurusunu karara bağlayan Kamu Denetçiliği Kurumu ise dilekçelerin yanıtsız bırakılmasını değil, Adalet Bakanlığı’nın cezaevi ziyaretleri konusundaki takdir yetkisini tartıştı. Kurum, önce Adalet Bakanlığı’na, daha sonra TBMM’ye başvurarak, konuyla ilgili yanıt istedi. Ancak, bu kurumlara da dilekçelerin yanıtsız bırakılması değil, Gergerlioğlu’nun başvurusuna “olumlu yanıt” verilmesi talebi iletildi. Adalet Bakanlığı, yasanın kendisine takdir yetkisi tanıdığını belirtti. TBMM ise konunun yasama yetkisi ile ilgili olduğu yanıtını vermekle yetindi.

“Bakanlığın hakkı”

Kamu Denetçiliği Kurumu, uzun bir biçimde Adalet Bakanlığı’na verilen takdir yetkisini tartıştığı kararında, Gergerlioğlu’nun, “dilekçelerime neden yanıt bile verilmiyor” şikayetini değerlendirmedi. Bakanlığın, yasayla tanınan takdir yetkisinin bulunduğunu belirterek, Gergerlioğlu’na ziyaret izni verilmemesinin yasalara uygun olduğu sonucuna ulaştı. Gergerlioğlu’nun, “dilekçe hakkı” başvurusu ise sonuçsuz kalmış oldu.