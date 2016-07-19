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BBC Türkçe

Kamu çalışanlarının izinleri neden kaldırıldı?

Darbe girişiminin ardından kamuda çalışan memurların bir kısmının izinleri tamamen kaldırıldı ve izinde olanların da görevlerine geri dönmeleri istendi. Peki bu karar neden alındı ve kimi etkileyecek?

19 Temmuz 2016 20:59

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri darbe girişiminin ardından kamuda çalışan memurların bir kısmının izinleri tamamen kaldırıldı ve izinde olanların da görevlerine geri dönmeleri istendi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan genelgede "Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır" denildi.

Bunun yanı sıra eski bakanlar ve memurlar dahil farklı devlet kademelerindeki görevlilere verilen yeşil pasaport ile yurt dışına çıkmak isteyenler, havaalanlarında uzun süren bir kontrol ile karşılaştı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Memur - Sen İstanbul Şube Başkanı Durali Baki, bunun kendi ifadesiyle "paralel terör örgütü mensuplarının yurtdışına kaçmaması için alınan bir önlem" olduğunu söyledi.

Yurtdışına çıkışların, ancak memurun mülki amirinden "yurtdışına çıkışında sakınca olmadığını" belirten bir yazı ile mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon memur bulunuyor. Ancak bunların hepsi yeşil pasaport sahibi olma şartlarını sağlamış kimseler değil.

İzinlerin kaldırılmasından yaklaşık 200 bin memurun etkilenmesinin tahmin edildiğini belirten Baki, uçaklardaki yoğunluk nedeniyle geri dönemeyen personele anlayış gösterildiğini söyledi.

Eğitim Bir Sendikası Genel Başkan Vekili Latif Selvi ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, öğretmenlerin yaz döneminde zaten izinli olmaları nedeniyle geri dönmeyeceklerini ancak idari kadronun izinlerinin kaldırıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin de bu duruma tabi olması söz konusu değil.

Dün havaalanlarında pasaportların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle pek çok mağduriyetin yaşanmasıyla ilgili bir şey yapılıp yapılmayacağını sorduğumuz Selvi, Türk Hava Yolları ile görüşmeler yapıldığını ve bu olağanüstü koşullarda uçağına binemeyen kişiler için kolaylıklar sağlanacağını söyledi.

Selvi, "Bazı mağduriyetler olabilir. Topyekûn bir mağduriyet yaşadığımız bir yerde sounları birlikte göğüslemek durumundayız. Uçaktan dolayı bir ilave ödeme söz konusu olmayacak. Tekrar gittiğinde aynı imkandan yararlanabilecek.

Türk Hava Yolları bununla ilgili bilgilendirildi ve bu şekilde hareket edilecek" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hizmet Damgalı ve Yeşil Pasaport sahiplerinin bir aksaklık yaşamamak için havaalanlarına uçuş saatinden 5-6 saat önce gitmelerini istedi.

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