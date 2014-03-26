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Dünya
Deutsche Welle

Kamu çalışanlarından uyarı grevi

Almanya’nın bazı eyaletlerinde başta otobüs şoförleri ve vatmanlar olmak üzere kamu çalışanları greve gitti.

26 Mart 2014 11:12


Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da otobüsler ve metro trenleri gece saat 3.00'ten itibaren garajlardan çıkmadı. Hizmet çalışanları sendikası Verdi'nin açıklamasına göre sadece kimi özel otobüs hatları çalışıyor. Vatandaşlar kendi özel araçlarıyla, bisikletle ya da yürüyerek işyerlerine ulaşmaya çalışıyor. Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) ise seferlerine devam ediyor.

Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg, Saksonya ve Hessen eyaletlerinde de toplu ulaşım çalışanlarına iş bırakma çağrısı yapıldı. Bavyera ve Baden-Württemberg'de de Çarşamba günü belediye, kreş, iş ve işçi bulma kurumları, vatandaşlık daireleri ve bankalarda uyarı grevine gidilmesi planlanıyor.

Hava trafiği de etkilenecek

Kuzey Ren Vestfalya'da uyarı grevi Perşembe günü de devam edecek. Ayrıca aynı gün Verdi havalimanlarında da uyarı grevine giderek işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Perşembe günü Frankfurt, Münih, Köln-Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover ve Stuttgart havalimanlarında çalışanlara sabah mesaisinin bittiği saat 14.00'e kadar iş bırakma çağrısında bulunuldu. Grevden Almanya'daki hava trafiğinin tamamının etkilenmesi bekleniyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Frankfurt Havalimanı'nda yer hizmetleri, kargo işlemleri ve bilet kontrolleri gece saat 03.30'dan itibaren 11 saat boyunca duracak. Havalimanı'ndaki itfaiye görevlilerinin güvenlik gerekçesiyle çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

Çalışanların talebi maaş zammı

Yaklaşık 2 milyon 100 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Verdi sendikası 100 euroluk maaş zammı ve ücretlerin yüzde 3,5 oranında artırılmasını talep ediyor. İşverenler bu talebi reddederken henüz kendi önerilerini açıklamadı. Toplu iş sözleşmesi pazarlıklarının önümüzdeki Pazartesi ve Salı devam etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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