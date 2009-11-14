Kamu çalışanlarından uyarı eylemi

Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri Hasan Hüseyin Yılmaz, hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde olumsuz tutumunu protesto için kamu görevlilerinin 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağını hatırlatarak, ''25 Kasımda kırmadan, dökmeden, incitmeden, memura yakışır bir tavır ve eylem ortaya konacaktır'' dedi.

Yılmaz, Çankırı Sağlık-Sen İl Temsilciliğinde, Kamu-Sen Çankırı Temsilcisi Ali Bağdat ve sendika üyeleriyle basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, toplu sözleşme konusunda yapılan tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, 25 Kasımda geniş katılımlı iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini ifade ederek, ''Sözün bittiği yere gelindi, artık eylem vaktidir'' diye konuştu.

Yaklaşık 8 yıldır memur sorunlarına çözüm aramalarına rağmen girişimlerinin sonuçsuz kaldığını dile getiren Yılmaz, ''Siyasi irade, memuru görmemezlikten, sesini duymamazlıktan geldi. Alınan kararları uygulamamak için elinden geleni geri bırakmadı'' dedi.

Taleplerinin yerine getirilmediğini belirten Hasan Hüseyin Yılmaz, şunları söyledi:

''Bu nedenlerle artık sözün bittiği yere gelinmiş, eylemlilik süreci başlamıştır. Bu yolun açılabilmesi için, ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve Anayasa'mızın 90. maddesi ışığında harekete geçilmeli ve kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmalıdır. Ekonomik ve sosyal hayatın cenderesi altında ve bizimle aynı kaderi paylaşan emekli, dul, yetim, işçi, esnaf ve işsizler, kısacası dar ve orta gelir grubunda yer alan tüm sosyal kesimleri yanımızda görmek istiyoruz. 25 Kasımda kırmadan, dökmeden, incitmeden, memura yakışır bir tavır ve eylem ortaya konacaktır.''