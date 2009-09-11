T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamu çalışanlarına saat 15.00 itibarıyla sel izni

İstanbul Valiliği, kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele saat 15.00 itibarıyla idari izin verdi.

11 Eylül 2009 03:00

İstanbul Valiliği, kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele saat 15.00 itibarıyla idari izin verdi.

İstanbul Valiliği kentte beklenen sağanak yağış dolayısıyla bazı önlemler aldı.

Valiliğin kararı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, birim amirlerinin yetki ve değerlendirmesi sonucunda, birimlerde yeteri kadar çalışan bulundurulması şartıyla saat 15.00 itibariyle idari izinli sayılacak.

İdari izinin sadece bugün için geçerli olduğu ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24