Kamu çalışanlarına saat 15.00 itibarıyla sel izni

İstanbul Valiliği, kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele saat 15.00 itibarıyla idari izin verdi.

İstanbul Valiliği kentte beklenen sağanak yağış dolayısıyla bazı önlemler aldı.

Valiliğin kararı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, birim amirlerinin yetki ve değerlendirmesi sonucunda, birimlerde yeteri kadar çalışan bulundurulması şartıyla saat 15.00 itibariyle idari izinli sayılacak.

İdari izinin sadece bugün için geçerli olduğu ifade edildi.