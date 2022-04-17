Kamu çalışanları için 7 ayrı düzenleme geliyor; göstergesiz memur kalmayacak

Milyonlarca vatandaşın beklediği maaş artışlarıyla ilgili rakamlar netleşmeye başladı. Hükümet kamu çalışanları için 7 ayrı düzenlemeyi devreye almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak, idari kadrolar ek göstergeye kavuşacak, unvana ve sorumluluğa göre ek gösterge olacak, 530 bin sözleşmeliye yeni haklar gelecek, kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu bitecek, sosyal haklar eşitlenecek, kamu personel rejimindeki statü farklılıkları bitecek.

Kamuda uygulamaya konacak yeni düzenlemelerden ilki 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere verilecek haklar. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

"MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

Emekli maaş ve ikramiyeleri artacak

Haber Global'de yer alan habere göre özellikle ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.

Böylece ek göstergeler arasındaki dengesizlikler de ortadan kaldırılmış olacak. Bunun için son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.

Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

Ek gösterge artışı kariyer meslekler dediğimiz üst düzey memurlar için de geçerli olacak. Ayrıca şube müdürleri, daire başkanları üniversitelerdeki genel sekreter yardımcıları ve mahalli idarelerdeki yöneticiler açısından da değerlendirilecek.