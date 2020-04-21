Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü izinli sayılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür."