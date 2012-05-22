Kamu çalışanları 23 Mayıs'ta iş bırakma eylemi yapacak

Hükümet 2012 için yüzde 3+3 olan zam teklifini dün önce 3.5+3.5, ardından 3.5+4 yaptı. Sendikalar her iki teklifi de cılız buldu, ‘Şaka gibi’ diye değerlendirdi.

Vatan gazetesinin haberine göre, 4.5 milyon memurun beklediği toplu zam görüşmelerinin son günü gergin geçti. Bu yıl için teklifini yüzde 7.5+7.5’a indiren Memur-Sen, hükümetin iki teklifini de kabul etmedi, “Kıran kırana pazarlık yapacağız” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik son teklifi savundu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise memurların grev hakkı olmadığını hatırlattı: Toplu sözleşme yapılacak. Masada yapılırsa masada, yoksa uzlaşma komisyonunda. Grev hakları yok.

Yüzde 3.5+4 teklifine sendikalardan ret

Türkiye’de hükümet yüzde 3+3 olan zam önerisini yüzde 3.5+4’e çıkarırken Bakan Faruk Çelik, “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ne nihai teklifimizi ilettik. Yüzde 3.5+4’lük artışın neticesinde bugün 1.633 TL olan en düşük memur maaşı 1 Temmuz’dan itibaren 1.757 TL’ye yükselmiş olacak” dedi.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, ”Memur-Sen, saat 24.00’e kadar yeni bir teklif beklediğini söyledi. Yeni bir teklif bekleyelim mi?” sorusunu ”Süreç itibariyle buna bir engel yok. 24.00’e kadar, bir başka yoruma göre 08.00’e kadar engel söz konusu değil ama çok yoğun bir değerlendirme sonucu bu tekliflere geldiğimizi belirtmek istiyorum” diye yanıtladı.

Kamu’da yarın eylem var

Hükümetin bu önerisi sendikaları kızdırdı. Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu ”Yeni teklif 2012 için 3.5+4. 2013 için bir yenilik yok, ek ödeme yok, eş yardımında artış yok, taban aylığa zam yok, 4-C’liye yüzdelik zam yok, emekliye zam yok, toplu sözleşme ikramiyesine zam yok, yok, yok, yok. Saat 24.00’e kadar telefonlarımız açık. Konfederasyonda, yeni müzakere edilebilir tekliflerini bekliyoruz. Eğer yeni bir teklif gelmezse ilk toplu sözleşme maalesef rica minnet yasası olan Toplu Görüşme Yasası’nın ve toplu görüşmenin gerisinde gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk ise hükümetin verilen sözlerin altında kaldığını belirterek “Kamu çalışanları 23 Mayıs’ta iş bırakma eylemi yapacak” dedi.

Bu arada hükümetten gece 24.00’e kadar yeni teklif gelmemesi üzerine uyuşmazlık zaptı hazırlandı.



