Kamu çalışanları 21 Aralık'ta grev yapacak

T24 - Eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel haklarının gasp edildiğini öne süren sendikalar, 21 Aralık'ta greve gidiyor.



KESK, Türk-İş ve Türk Tabipler Birliği yetkililerinin yaptığı açıklamada, kanun hükmündeki kararnameler ile kamu hizmetlerinin ticarileştirildiği ileri sürüldü.



Hükümetin, hastaneleri, kâr-zarar hesabıyla CEO'lar tarafından yönetilen şirketlere dönüştürmeyi planladığı iddia edildi.



Eğitim-Sen 21 Aralık’ta gerçekleştirilecek grev öncesi AKP’nin 9 yıllık iktidarı döneminde eğitimde yaşanan dönüşüm ve öğretmenlerin hak kayıplarını da sıraladı. Buna göre 2002’de bir ilköğretim öğrenci velisi eğitim-öğretim yılı içinde çocuğu için 720 TL eğitim harcaması yapıyorken 2011’e gelindiğinde eğitim harcaması 4.5 kat artarak 3 bin 200 TL’ye kadar yükseldi. 2002’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17.18 olarak hesaplanırken 2011’e gelindiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi içinde eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 5.85’e geriledi.

Özel dershaneler 2’ye katlandı



AKP’nin iktidara geldiği 2002’de Türkiye genelinde 2 bin 212 özel dershane bulunurken 9 yıl içinde özel dershanelerin sayısı yaklaşık iki kat artarak 4 bin 99’a çıktı. Özel dershanelere giden öğrenci sayısı da 2002’de 606 bin olarak hesaplanırken 2011’e gelindiğinde iki kat artarak 1 milyon 234 bine çıktı. 2002’de özel okullarda 223 bin öğrenci eğitim görürken 9 yıl içinde eğitimdeki özelleştirme politikalarıyla özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısı ikiye katlanarak 498 bine yükseldi.

GSS kesintileri yapılacak



1 Ocak 2012’den itibaren 1700 TL maaş alan bir eğitim emekçisi her ay 85 TL Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyecek. Öğretmenlerin sürekli artan altın ve döviz kuru karşısında aldıkları ücretler de büyük oranda eridi. Ocak 2011’de 1700 TL maaş alan bir eğitim emekçisi 14 küçük altın alabiliyorken Aralık 2011’de öğretmenler bütün maaşıyla yalnızca 9 küçük altına alabilecek duruma geldi.





