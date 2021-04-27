Kamu borcu 2 trilyon TL'ye dayandı; "AKP döneminde borç stoku 8 kat arttı"

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ekonomi raporunda, AKP döneminde borç stokunda 1 trilyon 707 milyar liralık (8 katlık) artış yaşandığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre Hazine'nin dış ve iç borçlarının toplam tutarı, 2 trilyon lira sınırına dayandığı vurgulanan raporda şu belirlemeler yapıldı:

Hazine'nin dış ve iç borçlarının toplam tutarı, martta (Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra döviz kurunda yaşanan artışın bir faturası olarak) 90.2 milyar lira artarak 1 trilyon 950 milyar liraya yükseldi.

Hazine'nin borç stokunun 1 trilyon 111 milyar liralık kısmı iç borçlardan 838 milyar liralık (100.6 milyar dolar) kısmı da dış borçlardan kaynaklanıyor. Hazine'nin ödeme projeksiyonlarına göre mart sonu itibarıyla iç borç stoku için gelecekte ödenmesi gereken toplam faiz 635.2 milyar lirayı, dış borç için ödenmesi gereken faiz yükü de 45.4 milyar doları buluyor.

Türkiye'nin (döviz ve altın rezervleri de dahil) toplam yabancı para cinsinden dış varlıkları ise 91 milyon dolar azalarak 248.9 milyar dolar oldu.