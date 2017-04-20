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Ekonomi

Kamu borçları, alacakların 45 katı!

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, borç stokunun 483,3 milyar liralık bölümünü TL cinsi, 309,9 milyar liralık bölümünü de döviz cinsi borçlar oluşturdu

20 Nisan 2017 21:25

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart itibarıyla 793,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 483,3 milyar liralık bölümünü TL cinsi, 309,9 milyar liralık bölümünü de döviz cinsi borçlar oluşturdu.

Buna karşılık, 31 Mart itibarıyla Hazine alacak stoku 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içinde en yüksek bölümünü 12,3 milyar lira ile yerel yönetim borçları oluşturdu.

Açıklamaya göre, Mart sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 0,3 milyar lira tahsilat edilebildi.

 

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