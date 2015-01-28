Kamu binasına pankart asan AKP'li başkanlara 5 ay hapis cezası

Bolu'da, 17 ve 25 Aralık'taki operasyonların ardından Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak amacıyla asılan pankart nedeniyle AKP Bolu eski İl Başkanı Ömer Sayın ve AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Adil Esen'e 'seçim yasaklarına uymamak' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Hapis cezaları 5 yıl süreyle ertelendi.

DHA'nın haberine göre, 2014 yılının Ocak ayında, kullanıma kapalı olan İl Özel İdaresi'ne ait sinemanın cephesine ve cadde de bulunan binalara dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 'a destek olmak için üzerinde Türk bayrağı, AKP'nin amblemi ve Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu, 'Tarihi yeniden yazarken, oyunları bir bir bozarken, dik dur eğilme, Bolu hep seninle' yazılı pankart asıldı.



Pankartın kamu binasının cephesine asılması ve seçim yasakları nedeniyle CHP ve MHP suç duyurusunda bulundu. Dönemin AKP Bolu İl Başkanı olan Ömer Sayın, AKP Bolu Merkez İlçe Başkanı Adil Esen ve pankartı hazırlayan şirketin yetkilisi ve çalışanı hakkında dava açıldı.

Bugün Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada CHP İl Başkanı Kazım Karsu'nun avukatı Rahşan Aydın sanıkların siyasi parti logosunun bulunduğu pankartı kamu binasına asmasının seçim suçu olduğunu belirtti.



Ömer Sayın, Adil Esen ve reklam şirketi sorumlularının avukatı olan Sezai Çavdar ise 17 Aralık sürecinde Başbakan Erdoğan'a destek olmak amacıyla pankartın asıldığını, pankartta yerel seçimi etkileyecek bir ifadenin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme, Ömer Sayın ve Adil Esen'e 'Seçim Kanunu'na Muhalefet' suçundan 6 ay hapis cezası verirken, iyi hal nedeniyle hapis cezasını 5 aya indirdi. Ömer Sayın ve Adil Esen'in sabıkalarının bulunmaması nedeniyle cezaları 5 yıl süreyle ertelendi.

Afişi hazırlayan reklam şirketinin yetkilisi Ayşe Bozacı ile şirket çalışanı Kutlu Küçüközcan ise beraat etti.