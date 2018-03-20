Kamu Başdenetçisi: Reşit olan nüfusun hepsi mahkemede

İcra mahkemelerinde işlem gören dosya sayısının fazlalığına dikkat çeken Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'de icra dosyaları ile 20 milyon dava dosyası var. Bu dosya, karşı taraflarla birlikte 40 milyon taraf ediyor. Zaten 18 yaş üzeri nüfusumuz da 40 milyon. Yani reşit olan nüfusun hepsi mahkemede" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen 'Adalet, hukuk ve ombudsmanlık’ konferansında konuşan Malkoç, insanın mutluluğu, toplumların huzuru ile milletlerin ilerlemesinin adalet ve hukukla bağlantısı olduğunu söyledi.

"300 yıl önce kaybettiğimiz bir müesseseye yeniden kavuşmuş olduk"

Kamu denetçiliğinin önemli olduğunu ama toplumda çok fazla bilinmediğini kaydedn Malkoç, şöyle devam etti:

"Devletin insanlara sunduğu birçok hizmet var. Bu hizmetlerin doğru düzgün ilerleyişi, takibi açısından önemli. Türkiye'de icra dosyaları ile 20 milyon dava dosyası var. Bu dosya, karşı taraflarla birlikte 40 milyon taraf ediyor. Zaten 18 yaş üzeri nüfusumuz da 40 milyon. Yani reşit olan nüfusun hepsi mahkemede. Hakim karar verecek, 40 milyon taraftan en adil yargılamayla bile tarafların yarısı üzülecek, yarısı sevinecek.

Devleti yönetenler buna formül bulalım diye ceza davalarında uzlaşmayı getirdi. Arabuluculukla davalar mahkemeye gitmeden çözüm bulunuyor. Millet ile devlet arasındaki ihtilaflarda da kamu denetçileri, ombudsmanlığı koymuşlar. Biz AB müktesebatına uyum altında ombudsmanlığı aldık ama 300 yıl önce kaybettiğimiz bir müesseseye yeniden kavuşmuş olduk."