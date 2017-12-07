Kamu Başdenetçisi Malkoç: Kudüs, İsrail'in başkenti olamaz

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"Kudüs, Yahudilerin, İsrail devletinin başkenti olamaz. Kudüs, bütün insanlığın ortak malıdır\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Eskişehir\'de, kamu denetçileriyle birlikte bir otelde basın toplantısı düzenledi. Malkoç, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını eleştirdi. Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olamayacağını söyleyen Molkoç, \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşınmasına karar verdi. Bu, dünyada büyük bir infial oluşturdu. Bu infial, haklı bir infialdir; çünkü Kudüs, Yahudilerin, İsrail devletinin başkenti olamaz. Kudüs, bütün insanlığın ortak malıdır. Gelmiş ve gelecek olan bütün insanların da ortak malıdır ortak mirasıdır. Müslümanların ilk kıblesidir. Kur\'an-ı Kerim\'de bahsedilen 3 kutsal beldeden birisidir. Bunu sadece Siyonizmin başkenti, İsrail\'in başkenti olarak tanımlamanın hiç kimseye faydası yoktur. Amerika Birleşik Devletleri\'ne de faydası yoktur, Ortadoğu\'ya da dünyaya da faydası yoktur. Bu karar, dünyanın huzuruna, barışına atılmış olan bir dinamittir, sabotajdır\" diye konuştu.

\'OMBUDSMANLARA MEKTUP GÖNDERECEĞİZ\'

Dünyanın ayağa kalkmasını, bu karara tepki göstermesini olumlu bulduklarını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

\"Bunlar, neticeye ne tesir eder; önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Fakat önemli olan, bu hukuksuzluğu, bu ahlaksızlığı, bu insanlığa karşı yapılmış suikastı protesto etmektir. Buna karşı tavır belirlemektir. Avrupa Birliği\'nin, Asya ülkelerinin, Afrika ülkelerinin, Güney Amerika ülkelerinin tutumu, bu anlamda önemlidir. Tabi burada en önemli olay, Türkiye\'nin tavrıdır; çünkü biz, millet olarak yüzyıllarca Kudüs\'ü yönetmişiz. Milletimizin büyük çoğunluğu, Müslüman\'dır. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın açıklamalarını bir insan hakları kuruluşu olarak kamu denetçiliği kurumu olarak sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye\'nin bu konuda atacağı eylemlerin yanında ve arkasında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ayrıca dünyadaki bütün ombudsmanlara Amerika Birleşik Devletleri\'nin ve İsrail\'in, siyonizmin bu tutumunu, tavrını protesto eden, buna karşı dünyadaki bütün insan hakları örgütlerini tavır almaya teşvik edecek bir mektup gönderiyoruz. Mektubumuzu bugün, yarın dünyadaki bütün ombudsmanlara göndereceğiz.\"

\'ŞİKAYETLERDE EĞİTİM BİRİNCİ SIRADA\'

Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun (Ombudsmanlık) vatandaşla idare arasında köprü olmak ve vatandaşla idare arasındaki sorunların mahkemeye gitmemesi için çözüm aramak amacıyla kurulan bir kurum olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, şunları söyledi:

\"Kurumumuz, oldukça yeni bir kurum. Çok fazla tanınıp, bilinmiyor. Tanınıp, bilindikçe insanımız tarafından sevildiğini biliyoruz. 5 yıldan beri görevini sürdürmektedir. 5 yıl içerisinde 35 bin civarında şikayet başvurusu almıştır. 2017 yılında, şikayetlerde eğitim birinci sırada. Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okullar, ÖSYM ve YÖK olmak üzere. Kamu personelinin şikayetleri, ikinci sırada; üçüncü sırada da yerel yönetimler, mahalli idareler; dördüncü sırada adliye ve Adalet Bakanlığı\'na bağlı kurumlar yer alıyor. SGK ile ilgili başvurular da geçen yıllara göre, artmış vaziyette. Bunun sebebi de SGK\'daki sorun çözmedeki kapasitemizin artması. \"



FOTOĞRAFLI