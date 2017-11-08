Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa'da ırkçılık, İslam karşıtlığı arttı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, son dönemde Avrupa\'daki Türklerin sorunlar yaşamaya başladığını belirterek, \'\'Batı ülkelerinde, özelliklede Avrupa\'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da bizim insanımıza gideceğiz. Hak arama yollarını anlatacağız\'\' dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sivil toplum örgütleriyle görüşmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya\'ya geldi. Konya Valisi Yakup Canbolat\'ı ziyaret eden Malkoç, Türkiye\'de il il gezerek temaslarda bulunup, halkın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Aynı çalışmayı yurt dışında da gerçekleştireceklerini ifade eden Malkoç, Avrupa\'daki yaşayan Türk vatandaşlarının son dönemlerde sorunlar yaşamaya başladığını söyledi. Malkoç, şöyle konuştu:

\'\'Uluslararası alanda faaliyetlerimiz var. Avrupa\'daki Türk vatandaşların Avrupa makamları nezdinde, bulunduğu ülkeler nezdinde yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar var. Biliyorsunuz batı ülkelerinde, özellikle de Avrupa\'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da bizim insanımıza gideceğiz. Hak arama yollarını anlatacağız. Ordaki ombudsmanlarla da temasa geçip, ombudsmanlığa nasıl müracaat edeceklerini anlatacağız, yardımcı olacağız.\"

Valilik hatıra defterini de imzalayan Şeref Malkoç\'a, Vali Canbolat tablo hediye etti.

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