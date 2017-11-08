T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupa'da ırkçılık, İslam karşıtlığı arttı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, son dönemde Avrupa'daki Türklerin sorunlar yaşamaya başladığını belirterek, ''Batı ülkelerinde, özelliklede Avrupa'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam kar

08 Kasım 2017 19:29

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, son dönemde Avrupa\'daki Türklerin sorunlar yaşamaya başladığını belirterek, \'\'Batı ülkelerinde, özelliklede Avrupa\'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da bizim insanımıza gideceğiz. Hak arama yollarını anlatacağız\'\' dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sivil toplum örgütleriyle görüşmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya\'ya geldi. Konya Valisi Yakup Canbolat\'ı ziyaret eden Malkoç, Türkiye\'de il il gezerek temaslarda bulunup, halkın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Aynı çalışmayı yurt dışında da gerçekleştireceklerini ifade eden Malkoç, Avrupa\'daki yaşayan Türk vatandaşlarının son dönemlerde sorunlar yaşamaya başladığını söyledi. Malkoç, şöyle konuştu:
\'\'Uluslararası alanda faaliyetlerimiz var. Avrupa\'daki Türk vatandaşların Avrupa makamları nezdinde, bulunduğu ülkeler nezdinde yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar var. Biliyorsunuz batı ülkelerinde, özellikle de Avrupa\'da seçimler münasebetiyle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı arttı. Oralarda da bizim insanımıza gideceğiz. Hak arama yollarını anlatacağız. Ordaki ombudsmanlarla da temasa geçip, ombudsmanlığa nasıl müracaat edeceklerini anlatacağız, yardımcı olacağız.\"
Valilik hatıra defterini de imzalayan Şeref Malkoç\'a, Vali Canbolat tablo hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIK Hasan DÖNMEZKONYA DHAKAMU BaşdenetçisiMalkoçsonAvrupaOralardaHakKamu BaşdenetçisiMalkoçKonyaKonya Valisi Yakup CanbolatMalkoç TürkiyeAynıMalkoç AvrupaTürkAvrupa TürkBiliyorsunuzOrdakiMalkoç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24