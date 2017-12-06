Kamu Başdenetçisi Malkoç: Aile arabuluculuğu üzerinde hassasiyetle duruyoruz

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, aile arabuluculuğu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, \"Aile arabuluculuğunun kurulması için hem Adalet Bakanlığı\'na hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tavsiye kararları verip, birlikte çalışıyoruz. Çünkü toplumun temeli aile\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir\'e geldi. Malkoç, ilk olarak Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Şeref Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2 gün kalacağını ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağını belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) hakkında da bilgi veren Malkoç şunları söyledi:

\"İnsanoğlu Cenab-ı Allah\'ın yarattığı en mükemmel varlık, eşrefi mahlukat. Dünyada ne varsa onun emrine verilmiş, hizmetine verilmiş. Tabii imkânlar geliştikçe, teknoloji ilerledikçe hizmet alanları da çeşitleniyor. Burada önemli olan hizmet veren kurumların, hizmet veren kişilerin bu hizmetlerini hukuka uygun yapması, insan haklarına uygun yapması. Bunun için de değişik anayasal mekanizmalar kurulmuş. Bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu. Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çalışmaktayız biz. İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bütün bunların sonucunda da idareyi denetleyerek, idarenin şeffaflığı konusunda gayret gösteriyoruz.\"

\'ARABULUCULUK GELİŞİYOR\'

Kurumlarının yeni olduğunu belirten Şeref Malkoç, \"Gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi yönetimlerde hizmetler çeşitli. Hem bu hizmetleri, vatandaşımızın memnuniyetini, insanımızın şikâyetini, bunları yerinde görüp, şehirlerimizin imkânlarını, sorunlarını tespit edip, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak eksik, noksanlıklar varsa bunların giderilmesi için çalışıyoruz. Sorunlarla ilgili olarak, bakanlarımıza, Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları iletip, Türkiye\'de yönetimin daha iyi olması için, eğitimin daha kaliteli, sağlık hizmetlerinin daha verimli olması ve insanımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Kurum yeni bir kurum. Tabii insanların istekleri ve arzularının sınırı yok. İşte bu istek ve arzuların hukuka uygun olanlarında sorun çıktığında sorunlar mahkemeye intikal etmeden milletimiz, devletimiz alternatif çözüm yolları üretmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Kamu denetçiliği bunlardan birisi\" diye konuştu.

Aile arabuluculuğu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç şöyle dedi:

\"Özellikle iş kanununa dava açmadan önce arabuluculuk zorunlu hale geldi. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bu konuda diğer kurumlara destek veriyoruz. Özellikle aile arabuluculuğu konusunda hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Aile arabuluculuğunun kurulması için hem Adalet Bakanlığı\'na hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tavsiye kararları verip, birlikte çalışıyoruz. Çünkü toplumun temeli aile. İşte hem arabuluculuk hem de kamu denetçiliği kurumu ile önemli olan ülkemize ve milletimize daha iyi hizmet verebilmek.\"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ziyaret sırasında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç\'a Yunus Emre tablosu hediye etti.



FOTOĞRAFLI