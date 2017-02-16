Kamu Başdenetçisi: “Hayırlı olsun, siz ne iş yapıyorsunuz?” diye soruyorlar…

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Aralarında bürokratların da olduğu misafirler bizi ziyarete geliyor ve ‘Hayırlı olsun, siz ne iş yapıyorsunuz?’ diye soruyor” dedi.

İleri Haber’de yer alan habere göre, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon toplantısında bir konuşma yapan Kamu Başdenetçisi ve eski Cumhurbaşkanı danışmanı olan Şeref Malkoç, “Bürokratlar bizi ziyarete geliyor, “Hayırlı olsun, siz ne iş yapıyorsunuz?” diye soruyor” dedi. Kamu Denetleme Kurumu’nu (KDK) anlatmak için illerde toplantılar yapacaklarını belirten Malkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi muhtarlarla da görüşeceklerini açıkladı.

Malkoç, kurumun hangi amaçla kurulduğunu anlatmaya başladı. Dünyada söz konusu kurumun kararlarına uyma oranı yüzde 80 oranında iken, bu oranın Türkiye'de yüzde 42 olduğunu ifade eden Malkoç, "Kararlarımıza uymayan idareleri kamuoyuna duyurmayı, ifşa etmeyi düşünüyoruz” dedi.

"Kamu Denetçiliği Kurumunu duydunuz mu?” diye sorduk. 'Duyduk' diyenlerin oranının yüzde 25 olduğunu söyleyen “Bize ziyaret için gelen, aralarında bürokratların da olduğu misafirler, 'hayırlı olsun' dedikten sonra, 'Ne iş yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Bizim kurumumuzu tanıtmamız lazım” diye konuştu.

Şeref Malkoç, kurumun tanıtımı için sivil toplum kuruluşları, sendikalar ile toplantılar yaptıklarını bu kapsamda yarın da İstanbul'da da genel yayın yönetmenleri ile buluşacaklarını bildirdi.