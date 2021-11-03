Kamu bankası istedi; Metal Yapı’nın 170 mülkü icradan satılacak

Bir dönem Doğa Koleji’ni de alarak adından söz ettiren inşaat sektörünün önlemli isimleri arasında bulunan Metal Yapı’nın Küçükçekmece’deki Blue Lake projesinde bulunan onlarca daire ve dükkân icradan satılacağı belirtildi. Satışı, 645 milyon lira alacağı bulunan kamu bankası Halkbank’ın istediği kaydedildi.

GazeteduvaR’da yer alan habere göre. Metal Yapı’nın önemli inşaatlarından biri olan Küçükçekmece’deki Blue Lake projesi icralık oldu. Projede bulunan 170 daire ve dükkan icradan satılacak. İcradan satış ihalesinin ilki bu ay yapılacak. İlk ihalede satılamayan mülkler Aralık ayındaki ihalede satılacak.

170 milyon lira

İcradan satışı istenen mülklerin değeri 170 milyon TL seviyesinde. Satışı istenen varlıklar arasında dükkan ve daireler bulunuyor. Varlıkların değeri 600 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişiyor.

Halkbank istedi

Küçükçekmece 4. İcra Müdürlüğü dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu satışı Metal Yapı'dan 645 milyon lira alacağı bulunan Halkbank istedi. Metal Yapı’nın mali sıkıntıya düşmesine neden olan alımlardan biri olarak görülen Doğa Koleji, yürütülen bir dizi görüşme sonrası İTÜ Vakfı’na satılmıştı.