Kamu bankalarının kârı yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 düştü

2021 yılın ilk çeyreğinde kamu mevduat bankalarının net kârı TL cinsinden yüzde 63,8, dolar cinsinden yüzde 71,4 oranında geriledi. Özel bankaların karı ise bu dönemde yüzde 26 oranında arttı.

Bankacılık sektörünün net kârı 2021 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 4,3'lük artışla 16 milyar TL'ye yükselirken, kamu mevduat bankalarında sert düşüş gözlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kamu mevduat bankalarının net kârı bu dönemde yüzde 63,8 oranında düşüşle 4,4 milyar TL'den 1,6 milyar TL'ye geriledi. Bu dönemde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ı içeren kamu mevduat bankaları grubunda net faiz geliri 18 milyar TL'den 8 milyar TL'ye geriledi.

Kamu bankaları zararda

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kamu bankalarının genelindeki net kâr ise bu dönemde yüzde 38,5'lik düşüşle 5,9 milyar TL'den 3,6 milyar TL'ye geriledi. Bu dönemde net kâr yerli özel bankalarda yüzde 26,7 artışla 4,8 milyar TL'den 6,1 milyar TL'ye yabancı özel bankalarda yüzde 26,1 artışla 4,6 milyar TL'den 6,3 milyar TL'ye yükseldi. Dolar cinsi olarak bakıldığında, bankacılık sektörünün net kârı ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında düşüşle 2,3 milyar dolardan 1,9 milyar dolara geriledi.

Kamu mevduat bankalarının net kârı ise bu dönemde yüzde 71,4'lük düşüşle 674 milyon dolardan 193 milyon dolara geriledi. Bu dönemde net kâr, yabancı bankalarda yüzde 7,3 artışla 709 milyon dolardan 761 milyon dolara yükselirken, yerli özel bankalarda 1 milyon dolar azalarak 737 milyon dolara geriledi.