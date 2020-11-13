Kamu bankalarının düşük faizli konut kredileri Emlak Konut'a yaradı: Cirosu yüzde 470 arttı

Kamu bankaları öncülüğünde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında verilen düşük faizli krediler, Emlak Konut'un cirosunun patlamasına yol açtı. Şirketin net satış gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 470 artarak 2.268 milyar TL'ye çıktı. Emlak Konut bu dönemde 332 milyon TL net kâr açıkladı.

Kamu bankaları konut kredisi faizlerini geçtiğimiz Haziran ayında 0.64'e kadar indirmişti.

Emlak Konut, üçüncü çeyrekte gelir paylaşımı yöntemi ile projelendirilen arsaların satışlarından 1.115 milyar TL, konut ve ticari ünite satış gelirlerinden ise 1.136 milyar TL gelir elde etti.

Maliyetler yıllık bazda yüzde 516,7 artışla 1.857 milyar TL oldu.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte 4 milyon TL FAVÖK kaydeden şirket, üçüncü çeyrekte 297 milyon TL FAVÖK elde etti.

Şirketin ikinci çeyrek sonu itibariyle 3,7 milyar TL olan net borcu ise üçüncü çeyrekte 1,6 milyar TL’ye indi.